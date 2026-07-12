कोविड में अलग होने वाले थे अभिनव शुक्ला-रुबीना दिलैक, इन दो लोगों ने बचाया रिश्ता, किया खुलासा
Abhinav Shukla Rubina Dilaik Relationship: टीवी के पॉपुलर कपल अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक इन दिनों चर्चा में हैं. उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर एक ऐसा खुलासा किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया है.
रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला टीवी के सबसे पॉपुलर और पसंद किए जाने वाले कपल में से एक हैं. उनके बीच का प्यार और बॉन्ड कई लोगों को इंस्पायर करता है. हालांकि कभी-कभी जो सोशल मीडिया या पब्लिक में दिखता है, वो हमेशा सच नहीं होता. हाल ही में अभिनव ने रुबीना के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक ऐसा खुलासा किया, जो उनके फैंस को चौंका रहा है.
कोविड में आई मुश्किलें
हाल ही में एक पॉडकास्ट में अभिनव शुक्ला ने कहा, 'हम अलग होने वाले थे. कोविड के समय हम दोनों का रिश्ता बहुत मुश्किल हो गया था और अगर हम अलग हो जाते, तो किसी शो में दिखाई नहीं देते. अगर कभी दिखते भी, तो शादी को लेकर खुलकर बात नहीं कर पाते. हालांकि दो लोगों की वजह से हमारा रिश्ता बच गया.'
इन दो लोगों ने बचाया रिश्ता
अभिनव ने आगे कहा, 'रुबीना की मां और मेरे भाई ने हमें उस समय बहुत समझाया कि छोटी-छोटी बातों पर मत लड़ो और बैठकर बात करो. उस समय हम दोनों ईगो में थे और मैं पहले बात करना नहीं चाहता था और रुबीना भी साइलेंट ट्रीटमेंट देती थी. रुबीना उस समय अपनी फीलिंग्स को डायरी में लिखती थी, जिससे उसे खुद को समझने में बहुत मदद मिली. कुछ समय बाद हमने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया और बातें की.'
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इसके अलावा अभिनव ने कहा कि किसी भी रिश्ते में परेशानियां आना नॉर्मल है. आम लोग हो या पब्लिक लाइफ, हर कपल के जिंदगी में ऐसा समय आता है, लेकिन ये जरूरी है कि हम एक-दूसरे का सम्मान करे और बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करें.'
रुबीना और अभिनव का रिश्ता
वहीं बात करें रूबीना और अभिनव की लव स्टोरी की, तो दोनों ने 'छोटी बहू' सीरियल में साथ काम किया. हालांकि 2015 में गणेश चतुर्थी में रुबीना को देखते ही अभिनव को प्यार हो गया. फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और प्यार हुआ. करीब 3 साल डेट करने के बाद दोनों ने 2018 में शादी कर ली. वहीं 2023 में दोनों ने अपनी जुड़वा बेटियों का स्वागत किया, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हो गया.
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