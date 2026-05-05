दिग्गज पहलवान और एक्टर दारा सिंह की विरासत को बढ़ाते हुए उनके बेटे विंदु दारा सिंह ने बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया है. उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम में इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है. विंदु दारा सिंह ने टीवी शो 'जय वीर हनुमान' में हनुमान की भूमिका निभाकर अपने अभिनय का लोहा मनवाया. टीवी के हनुमान 6 मई को अपना 62वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. आइए इस खास मौके पर विंदु दारा सिंह की लव स्टोरी जानते हैं.

विंदू दारा सिंह ने की दो शादियां

विंदू दारा सिंह ने दो शादियां की. उन्होंने पहली शादी साल 1996 में तब्बू की बहन और एक्ट्रेस फराह नाज से हुई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला. आपसी झगड़ों और बढ़ती तकरार के बीच छह सालों के अंदर ही इनकी शादी टूट गई थी. इस शादी से इनके घर एक बेटे फतेह रंधावा का भी जन्म हुआ था.

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तब्बू की बहन फराह नाज संग रचाई शादी

इंडिया टुडे के अनुसार, 1990 के दशक में फराह नाज पहली बार एक फिल्म के सेट पर विंदू दारा सिंह से मिली थीं. दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए. 6 साल बाद 1996 में विंदू और फराह ने शादी कर ली और 1997 में इनके घर बेटे की किलकारी गूंजी. हालांकि, साल 2002 में विंदू और फराह अलग हो गए.

रशियन मॉडल डीना उमारोवा के प्यार में पड़े विंदू दारा सिंह

फराह से अलग होने के बाद विंदू को फिर से प्यार हुआ. इस बार उनका दिल रशियन मॉडल डीना उमारोवा पर आया. दोनों ने साल 2006 में सात फेरे लिए. इस कपल की एक बेटी भी है, जिनका नाम अमेलिया रंधावा है. डीना उमारोवा और विंदू दारा सिंह ने रियलिटी शो 'नच बलिए 6' में हिस्सा लिया था. ऑडियंस को उनकी जोड़ी काफी पसंद आई थी, लेकिन दोनों बहुत जल्द एलिमिनेट भी हो गए.

कौन हैं विंदु दारा सिंह की पत्नी?

बता दें कि डीना उमारोवा शादी के पहले बतौर मॉडल काम करती थीं, लेकिन विंदु दारा सिंह से शादी के बाद उन्होंने मॉडलिंग को अलविदा कह दिया. अब बेसो एंटरप्राइजेज कंपनी की CEO हैं. डीना उमारोवा जेल नेल पॉलिश ब्रांड की मालकिन हैं. वो कई प्रीमियम सैलून औ स्पा भी चलाती हैं. इसके अलावा ब्यूटी ट्रेनिंग एकेडमी भी चलाती हैं.

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