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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनरोहित चंदेल पर लगे आरोपों के बीच सपोर्ट में उतरीं मदिराक्षी मुंडेल, लिखा- 'दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए'

रोहित चंदेल पर लगे आरोपों के बीच सपोर्ट में उतरीं मदिराक्षी मुंडेल, लिखा- 'दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए'

Madirakshi Mundle Post: हाल ही में टीवी एक्टर रोहित चंदेल पर गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. अब 'सैराब' में उनकी को-एक्ट्रेस मदिराक्षी मुंडले उनके सपोर्ट में नजर आ रही हैं.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 12 Jul 2026 09:14 PM (IST)
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टीवी सीरियल 'सैराब' के एक्टर रोहित चंदेल मुश्किलों में हैं. हाल ही में 16 साल की को-एक्ट्रेस ने रोहित पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. इसी बीच अब एक्ट्रेस मदिराक्षी मुंडले रोहित के सपोर्ट में नजर आ रही है और एक पोस्ट शेयर कर खुलकर बात करती नजर आईं. 

मदिराक्षी ने किया सपोर्ट

हाल ही में मदिराक्षी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की और लिखा, 'मेरा मानना है कि किसी भी मामले में फैसला करने से पहले दोनों तरफ की बात को सुनना चाहिए. अभी हम सिर्फ एक तरह की बात सुन रहे है, इसीलिए हमें दूसरे तरफ से भी बोलने के लिए उन्हें मौका देना चाहिए. मैं आपके साथ हूं रोहित. सच को सामने आने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए.'

रोहित चंदेल पर लगे आरोपों के बीच सपोर्ट में उतरीं मदिराक्षी मुंडेल, लिखा- 'दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए

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पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई शिकायत

बता दें कि 16 साल की नाबालिक को-एक्ट्रेस ने रोहित पर पीछा करने, परेशान करने और मारपीट करने के आरोप लगाए है. साथ ही बताया कि रोहित ने उन्हें दिसंबर 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक फोन करके परेशान भी किया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें रोहित ने ये माना है कि वो उस लड़की से मिलने जाते थे. वहीं पुलिस ने उनपर पॉक्सो एक्ट, पीछा करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 और चोट पहुंचाने के लिए धारा 115(2) के तहत के तहत शिकायत दर्ज कर ली है.

वहीं बात करें मदिराक्षी की, तो रोहित के साथ वो सीरियल 'सैराब' में नजर आ रही है, जिसमें दोनों के बीच की बॉन्डिंग फैंस को बहुत पसंद हैं. इसके अलावा कई शोज में भी रोहित के परफॉमेंस को बहुत पसंद किया गया. हालांकि रोहित पर लगे आरोपों के बीच कई उनका समर्थन करते नजर आए, तो कई उन्हें ट्रोल करते दिखे. 

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 09:13 PM (IST)
Tags :
Rohit Chandel Madirakshi Mundle
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