देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इस वक्त काफी मुश्किलों से जूझ रही है. बीते दिनों देखा गया कि इंडिगो की कई फ्लाइट्स में देरी हुई तो कई प्लेंस को रद्द कर दिया गया. इस वजह से पैसेंजर्स को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. यात्रियों की बीच काफी आक्रोश भी देखा गया. इन सब विवाद के बीच देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपना रिएक्शन दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

देवोलीना भट्टाचार्जी की बॉयकॉट की अपील

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और गोपी बहू कहलाए जानी वाली हसीना देवोलीना भट्टाचार्जी ने इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया है. एक्ट्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर और इंडिगो फ्लाइट्स मामले में अपनी नाराजगी जताई है. इतना ही नहीं उन्होंने ये पोस्ट शेयर करते हुए लोगों से बॉयकॉट करने की भी अपील की. देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने पोस्ट में लिखा कि, 'आज गाली दोगे कल फिर चीप टिकट्स के चक्कर में उनकी ही फ्लाइट्स टिकट्स खरीदोगे'.

'क्या आपको वाकई लगता है कि ये टॉप मैनजमेंट, लीडर्स और सीईओज को यात्रियों की जरा भी चिंता है? बड़े बड़े आ कर चले गए- जेट किंगफिशर और कई, ये भी जाएगा. बस फिर से सब कुछ भूलकर टिकट्स मत बुक कर लेना.' एक्ट्रेस ने बेबाकी से इस मुद्दे पर अपना बयान शेयर किया और इंडिगो फ्लाइट्स के मिस मैनेजमेंट पर बात करते हुए जनता से उसे बॉयकॉट करने की अपील की.

Simply boycott karo & move on. Aaj gaali doge kal phir cheap tickets k chakkar mein unki hi flights tickets kharidoge. You really the top management, leaders, officers, Ceos care for the passengers or employees… they very well know this would happen. Bade Bade Akaar chale gaye-… — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) December 7, 2025

जनता का फुट रहा है इंडिगो फ्लाइट्स पर गुस्सा

दरअसल इंडिगो फ्लाइट्स ऑपरेशनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है. फ्लाइट्स के कई प्रोटोकॉल में बदलाव आया है और इसकी परेशानी यात्रियों को भी झेलनी पड़ रही है. देशभर में एक ही दिन में सैकड़ों फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया जिससे एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी का माहौल देखा गया. पैसेंजर्स को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

बिना किसी प्रायर नोटिस के ऐसा मिस मैनेजमेंट देख लोग इंडिगो फ्लाइट्स पर आग बबूला हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर यात्री अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि फ्लाइट्स कैंसल होने की जानकारी लास्ट मोमेंट पर दी गई. अब उनकी डिमांड है कि फूल रिफंड या फिर निशुल्क री बुकिंग की जाए.