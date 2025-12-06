मार्वल के फैंस के लिए अगला साल बेहद खास होने वाला है. मार्वल स्टूडियोज की दो सुपर हीरो फिल्म्स 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'स्पाइडरमैन: ब्रांड न्यू डे' अगले साल सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने वाली है. लेकिन 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के रिलीज के पहले मार्वल स्टुडियोज ने बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए अपने फैंस को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है.

थिएटर्स में 'एवेंजर्स: एंडगेम' की होगी दोबारा एंट्री

मार्वल स्टूडियोज ने आज अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर किया. इसके जरिए उन्होंने फैंस को खुशखबरी देते हुए बताया कि अगले साल 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के रिलीज के पहले फैंस की पसंदीदा मूवी 'एवेंजर्स: एंडगेम' को रिलीज किया जाएगा. पोस्ट वायरल होते ही फैंस के बीच काफी उत्साह देखा जा सकता है.

लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि 'एवेंजर्स: एंडगेम' कितने तक थिएटर्स में रहेगी. बता दें, फिल्म में कैप्टेन अमेरिका के रूप में क्रिस इवांस, आयरन मैन के रोल में रॉबर्ट डाउनी जूनियर और ब्लैक विडो के किरदार में स्कारलेट जॉन्सन नजर आने वाले हैं.

Avengers: Endgame — Back in theaters, September 2026. pic.twitter.com/PRmW9pEAxm — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 5, 2025

मार्वल स्टुडियोज ने खेला तगड़ा मास्टरस्ट्रोक

हिंदुस्तान टाइम्स ने द हॉलीवुड रिपोर्टर का हवाला देते हुए बताया कि मार्वल स्टूडियोज ने 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का हाइप बढ़ाने के लिए इस पैंतरे का इस्तेमाल किया है. जब 2019 में 'एवेंजर्स: एंडगेम' रिलीज हुई तब इसने यूएस की हाईएस्ट ग्रौसिंग फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई. साथ ही, नेटफ्लिक्स और वॉर्नर ब्रदर्स की डील के बाद मार्वल स्टूडियोज का ये फैसला डिज्नी के साथ एमसीयू के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है.

कब रिलीज होगी 'एवेंजर्स: डूम्सडे'

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इस सुपरहीरो फिल्म का जबरदस्त हाइप देखने को मिल रहा है. अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस में इस फिल्म को लेकर गजब का उत्साह है. इस फिल्म में थंडरबोलट्स, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स और द एक्स मेन समेत कई सुपरहीरो एक साथ नजर आएंगे और ऐसे में थिएटर्स में बवाल मचना तो निश्चित है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी.