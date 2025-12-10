'बिग बॉस 19' के विनर बनने के बाद से गौरव खन्ना लगातार चर्चा में छाए हुए हैं.शो जीतने के बाद से एक्टर लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और बिग बॉस 19 से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं. इस दौरान सिर्फ वो प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात कर रहे हैं.

हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने पिता नहीं बनने के फैसले को लेकर बात की है.गौरव खन्ना ने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पत्नी के मां ना बनने के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है.एक्टर ने आगे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ेंगे.

पत्नी को सपोर्ट करने को लेकर गौरव खन्ना ने कही ये बात

गौरव खन्ना ने कहा,'हम हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि सिर्फ हमारी पत्नियां ही हमारा साथ दें? हम मर्द हैं. हमें औरतों का ज्यादा साथ देना चाहिए.मुझे बहुत खुशी है कि ये सवाल उठाया गया है.'इंटरव्यू में आगे बात करते हुए गौरव ने कहा,'अगर मेरी पत्नी किसी के लिए तैयार नहीं है तो मैं भी तैयार नहीं हूं.इसलिए हम बच्चे नहीं चाहते.ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती और मैं इससे सहमत हूं.मैं बहुत खुश हूं.मेरी पत्नी के लिए मेरा प्यार किसी भी और ऑप्शन से कहीं ज्यादा मायने रखता है.इसलिए मुझे लगता है कि अगर 10-15 और लोग ऐसा सोचने लगें तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो सकती है.'

View this post on Instagram A post shared by Gaurav Khanna (@gauravkhannaofficial)

बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब गौरव खन्ना ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी हो.गौरव को इस तरह के सवालों का सामना बिग बॉस के घर में भी करना पड़ चुका है. बिग बॉस के घर में भी गौरव खन्ना ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी और वो काफी इमोशनल हो गए थे.

इस दौरान उन पर ये आरोप लगाए गए कि वो बच्चों का विषय बार-बार उठाकर हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं. ये आरोप सुनते ही वो घर में रो पड़े थे.इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो अपनी वाइफ से बेहद प्यार करते हैं इसलिए उनकी खुशी के लिए उनकी सारी बातें मान लेते हैं

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: राही को बचाने के चक्कर में खुद के हाथ-पैर तुड़वाएगी 'अनुपमा', प्रेम पर लगेगा बड़ा इल्जाम, जाएगा जेल