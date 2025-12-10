रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है.कोठारी और शाह परिवार के लोगों के बीच रिश्ते अब भी नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं. वहीं, अनुपमा एक नए सफर पर निकल चुकी है. शो में अब तक देखने को मिला, अनुपमा शान से रैंप वॉक करती है.

अनुपमा अपनी बेटी राही को शो स्टॉपर बनाती है. राही जैसे ही स्टेज पर जाती है वैसे ही छत की लाइट उस पर गिरने वाली होती है. अनुपमा सही वक्त पर उसे बचा लेती है. हालांकि, इस दौरान अनुपमा को चोट लग जाती है. अनुपमा की हालत देख राही हैरान हो जाती है.

अनुपमा को होगा कृतिका पर शक

शो की कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे अनुपमा की खूब वाहवाही होगी.अनुपमा एक बार फिर से साबित कर देगी कि उससे पंगा लेगा आसान नहीं है. शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को शक हो जाएगा कि कृतिका उससे कुछ छिपा रही है.

रजनी को अनुपमा ये बात बताने वाली है. अनुपमा और रजनी दोनों मिलकर ये खबर फैलाने वाली हैं कि हादसा को अंजाम देने वाले दो शख्स पकड़े गए. इस बात को सुनने के बाद कृतिका दोनों आदमियों को फोन लगाती है. उन लोगों से कृतिका इस दौरान पैसों की लेन-देन के बारे में बात करती है.

अनुपमा और रजनी इस दौरान कृतिका को रंगे हाथों पकड़ लेंगी.चोरी पकड़े जाने के बाद कृतिका घबरा जाएगी.कृतिका को रजनी सबके सामने खूब जलील करने वाली है. वहीं, अनुपमा भी कृतिका का जीना हराम करने वाली है. वहीं, राही अपनी मां को सही-सलामत देख चैन की सांस लेगी.

राही इस बीच फैसला करेगी कि अब वो ससुराल जाएगी. हालांकि, इस बीच राही एक बार फिर से नई मुसीबत में फंसने वाली है. दरअसल, प्रेम को फंसाने के लिए गौतम ने नया प्लान बनाया है. लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला कि प्रेम के दोस्त गौतम से वरुण मिला हुआ है. ऐसे में प्रेम को वरुण अपनी कार से ड्रॉप करने आता है.

लेकिन, इसी बीच वो किसी का एक्सीडेंट कर देता है. हालांकि, इस बीच वरुण को पुलिस नहीं पकड़ती बल्कि प्रेम पर हिट एंड रन का केस बना उसे जेल ले जाती है. प्रेम कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया. बल्कि, वरुण ने एक्सीडेंट किया है. हालांकि, वरुण अपनी गलती नहीं मानता और वो प्रेम पर चिल्ला पड़ता है.

