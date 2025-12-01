सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' की 14 हफ्तों की जर्नी अब खत्म होने के कागार पर आ पहुंची है. शो के ग्रैंड फिनाले में महज कुछ दिन बचे हुए हैं. बिग बॉस 19 को उसके टॉप 6 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं.देखा जाए तो हर कंटेस्टेंट की नजर सिर्फ ट्रॉफी पर है. हर कोई शो जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है.

ऐसे में शो का विनर कौन बनेगा ये जल्द ही पता चल जाएगा. आइए जानते हैं बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले कब है और आखिरी मुकाबला किन कंटेस्टेंट्स के बीच होगा.मेकर्स ने हाल ही में बिग बॉस 19 का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें उन्होंनें ग्रैंड फिनाले की डेट अनाउंस की है.

बता दें सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है. प्रोमो वीडियो में सलमान खान कहते हैं कि 7 दिसंबर की रात होगी सबसे ग्रैंड, क्योंकि होने वाला है बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले. किसको मिलेगा विनर का खिताब और किसकी क्लोज होगी किताब?सब पता चल जाएगा.

टीवी और ओटीटी दोनों पर देख सकेंगे ग्रैंड फिनाले

बता दें 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को रात 9 बजे से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके अलावा कलर्स टीवी पर भी फिनाले एपिसोड रात 10.30 बजे ऑन एयर होगा.किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इस शो के फिनाले का मजा ले सकते हैं.'बिग बॉस 19' के टॉप 6 कंटेस्टेंट्स का नाम सामने आ चुका है.

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

इस लिस्ट में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, मालती चाहर, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे का नाम शामिल है.हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार फिनाले से पहले शो में मिड वीक एविक्शन होगा, जिसके बाद बिग बॉस 19 को अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल जाएंगे. 7 दिसंबर को उन्हीं पांच में से किसी एक कंटेस्टेंट का विनर बनने का सपना सच होगा.रिपोर्ट के अनुसार मालती चाहर मिड वीक एविक्शन में बाहर हो सकती हैं.

हालांकि, अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है.वैसे देखा जाए तो टॉप 6 जो भी कंटेंस्टेंट्स हैं वो अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग हैं. लेकिन विनर की बात करें तो गेम के हिसाब से फाइनल मुकाबला गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच देखने को मिलेगा.दोनों ही इस ट्रॉफी के हकदार माने जा रहे हैं. हालांकि, इस सीजन का विनर कौन बनेगा ये तो 7 दिसंबर को ही पता चलेगा.

ये भी पढ़ें:-2025 Year Ender: इन साल टीवी सेलेब्स का हुआ ब्रेकअप, प्रियंका चाहर चौधरी से लेकर शिवांगी जोशी तक का नाम शामिल