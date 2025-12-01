बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा, यहां रिश्ते बनना और टूटना बेहद ही आम बात है. आए दिन लोगों के अफेयर और ब्रेकअप की खबरें सुनने को मिलती रहती है.ऐसे में चलिए इस आर्टिकल के जरिए उन टीवी सेलेब्स के बारे में जानते हैं, जिनका 2025 में ब्रेकअप हो गया और वो पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छा गए.

जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू

एक वक्त था जब जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू के अफेयर की खबरें चर्चा में छाई हुई थीं. लेकिन, 2025 में इनके ब्रेकअप की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया. इतना ही नहीं ब्रेकअप के बाद जन्नत और फैजू ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी इस मुद्दे पर कभी बात नहीं की.

अविनाश मिश्रा और भाविका शर्मा

गुम है किसी के प्यार में फेम भाविका शर्मा और एक्टर अविनाश मिश्रा के डेटिंग की अफवाहें थी. हालांकि, अब उनकी राहें जुदा हो चुकी हैं.रिपोर्ट के अनुसार दोनों के अलग होने की वजह अविनाश की ईशा संग नजदीकियां बताई गईं. दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया.

प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता

प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता की जोड़ी दर्शकों की पसंदीदा जोड़ी में से एक थी. दोनों को एक साथ टीवी सीरियल उड़ारियां में देखा गया था. उसके बाद दोनों साथ में बिग बॉस में भी नजर आए थे.शो के दौरान दोनों के बीच प्यार और लड़ाई दोनों देखने को मिली थी. इसी साल इन दोनों का भी ब्रेकअप हुआ है. दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया.

फहमान खान और अदिति शेट्टी

फहमान कान और अदिति शेट्टी को लेकर ऐसी खबरें थीं कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं. लेकिन बॉलीवुड रिपोर्ट के अनुसार इस कपल की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गईं.

शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन

शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन के अफेयर की खबरें बरसाते सीरियल की शूटिंग के दौरान ही आने लगी थी. दोनों अक्सर एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए स्पॉट किए जाते थे. लेकिन, कुछ वक्त पहले ही कुशाल टंडन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि उनका और शिवांगी का ब्रेकअप कुछ महीने पहले ही हो गया.







