बिग बॉस 19 के फइनाले में महज 5 दिन बचे हुए हैं. शो को उसके टॉप 6 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं. इसी बीच जो कंटेस्टेंट्स एविक्ट होकर घर से बाहर आ चुके हैं, वो बड़े-बड़े खुलासे करते हुए दिखाई दे रहे हैं. अब एक कंटेस्टेंट ने ऐसा खुलासा किया है, जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है.

जी हां, शो से कुछ दिनों पहले एविक्ट हुए कंटेस्टेंट बसीर अली ने खुलासा किया कि तान्या मित्तल उन पर जादू-टोना किया करती थीं. उन्होंने ये बातें एक पॉडकास्ट के दौरान बताईं, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.दरअसल, हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में बसीर अली पहुंचे थे.

तान्या मित्तल का नाम आया सामने

दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी पारस ने उनसे पूछा कि आपके टीम से मुझे पता चला है कि बिग बॉस के घर में आपके ऊपर कोई टोटका हुआ था. बसीर ने पहले तो हंसकर इस बात को टालने की कोशिश की.लेकिन, कुछ ही देर में उन्होंने सीधे तौर पर तान्या मित्तल का नाम लिया.

इस बात को सुनकर पारस चौंक गए. बसीर ने इस दौरान कहा, 'मेरी फोटो पर हाथ फेरा और फूंका'.बसीर ने इस बारे में बात करते हुएकहा कि ये घटना डायनो पार्क टास्क के दौरान हुई थी. उस दौरान गार्डन एरिया में सभी कंटेस्टेंट्स की फोटो लगी हुई थी. जैसे ही बसीर अपनी फोटो के पास पहुंचे,उन्होंने देखा कि तान्या उनकी तस्वीर को बहुत गौर से देख रही थीं.

Baseer Ali, in Paras Chhabra's podcast, accused Tanya Mittal of doing black magic during a captaincy task. I don’t believe in all this.#TanyaMittal𓃵 #BiggBoss19 pic.twitter.com/AlEFWa2pY6 — crystal (@swapna_majji) November 30, 2025

बसीर के पूछने पर तान्या का ऐसा था रिएक्शन

बसीर ने ये भी कहा कि तान्या उस दौरान कुछ बड़बड़ा रही थीं, फिर उन्होंने उनकी तस्वीर पर हाथ फेरा और फूंक मार दी.बसीर ने कहा कि ये सब देखने के बाद मैं हैरान हो गया था. बसीर ने कहा कि उन्होंने तान्या से जब पूछा कि ये क्या कर रही थी, तो तान्या ने बोला-'कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रही थी. तुम अच्छे लग रहे थे.'

अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बसीर ने कहा कि मैं सीधे तौर पर तान्या पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैंने जो देखा, वही बताया.'बसीर ने पॉडकास्ट में ये भी बताया कि ये घटना उनके एविक्शन से काफी पहले की है. उस दिन उन्हें सलमान खान से खूब डांट पड़ी थी.बसीर ने कहा कि तान्याराम-राम जप करती हैं,लेकिन इसके साथ किसी और मंत्र का भी उच्चारण करती हैं. बसीर ने कहा कि वो पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाए.

