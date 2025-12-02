हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bigg Boss 19:मीडिया राउंड में फूटा तान्या मित्तल का गुस्सा, राम नाम पर घर में मचा संग्राम

Bigg Boss 19:मीडिया राउंड में फूटा तान्या मित्तल का गुस्सा, राम नाम पर घर में मचा संग्राम

बिग बॉस 19 का फिनाले वीक चल रहा है. ऐसे में कंटेस्टेंट को ग्रिल करने के लिए घर में मीडिया इकट्ठी हुई थी. वैसे तो तान्या इस दौरान काफी कॉन्फिडेंस से जवाब देती दिखीं. लेकिन, अचानक उन्हें गुस्सा आ गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Dec 2025 12:44 PM (IST)
सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में मीडिया राउंड के दौरान तान्या मित्तल ने काफी शानदार तरीके से जवाब दिया.इस दौरान वो सबको प्यार से राम-राम करते ग्रीट करती हुई नजर आईं.इसी बीच एक और सवाल के दौरान जब तान्या ने राम-राम कहा तो कुछ मीडिया पर्सन्स हंस पड़े.

तान्या को इस पर गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने दिल की भड़ास सबके सामने निकाल दी. हालांकि, मीडिया पर्सन्स को कहना पड़ा कि वो उनके राम-राम बोलने पर नहीं बल्कि प्रिडिक्टिबल होने पर हंस रहे थे.बिग बॉस 19 में जब ये घोषणा हुई की घरवालों को मीडिया से मिलता है तो तान्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था.

तान्या के जवाब थे कॉमन

तान्या ने कहा था कि वो पहली बार मुंबई की मीडिया से मिलेंगी जो कि उनके लिए आ रही है.वो काफी खुश थीं. मीडिया पर्सन्स ने तान्या से कई सावल पूछे.उन्हें हर सवाल का जवाब देते हुए रिपोर्टर का नाम लेकर राम-राम बोलते हुए देखा गया था.वैसे तो उनके जवाब भी कॉमन ही थे, लेकिन कॉन्फिडेंस गजब का था.

 
 
 
 
 
4-5 बार सेम पैटर्न रिपीट होने के बाद जब तान्या ने राम-राम कहा तो कुछ रिपोर्टर्स हंस पड़े.तान्या ने इस पर कहा,'मैं अपने रामजी पर बहुत भरोसा करती हूं. वो बोलीं, हमारे यहां जब किसी को ग्रीट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं.मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पर ना हंसे थोड़ा से डेकोरम लगेगा यहां का भी. मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं नमस्ते की जगह जयश्री राम बोलती हूं.'

मीडिया ने कहा-गलत नैरेटिव सेट मत कीजिए

मीडिया के लोगों ने इस पर जवाब देते हुए तान्या को बताया कि वो सब भगवान राम को बहुत मानते हैं. तान्या को एक जर्नलिस्ट ने जवाब दिया,'हम सब यहां जितने बैठे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की हम बहुत इज्जत करते हैं. जो आप बोल रही हैं, हम आप पर हंसे थे क्योंकि आप बहुत प्रिडिक्टिबल हो गई हैं तो आप प्लीज गलत नैरेटिव मत सेट कीजिए.'

Published at : 02 Dec 2025 11:54 AM (IST)
