हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘उसने धोखा दिया था..’, डेढ़ साल में क्यों टूटी ‘बीबी 19’ के कंटेस्टेंट अभिषेक की शादी, एक्स वाइफ ने किया खुलासा

‘उसने धोखा दिया था..’, डेढ़ साल में क्यों टूटी ‘बीबी 19’ के कंटेस्टेंट अभिषेक की शादी, एक्स वाइफ ने किया खुलासा

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ में नजर आ रहे एक्टर अभिषेक बजाज ने आकांक्षा जिंदल से शादी की थी. लेकिन दोनों का रिश्ता डेढ़ साल में ही टूट गया. अब एक्टर की एक्स वाइफ ने इसकी वजह बताई है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 28 Sep 2025 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ इस वक्त काफी चर्चा में हैं. बीते दिन वीकेंड के वार में सलमान खान और गौहर खान ने अमाल मलिक की क्लास लगाई. इसके अलावा सलमान ने पिछले हफ्ते कैप्टन रहे अभिषेक बजाज को भी डांटा. उन्होंने कहा, ‘कैप्टन तुम बने लेकिन सारे फैसले अशनूर ले रही थी, ये गलत है.’ दरअसल घर में अभिषेक की अशनूर से काफी अच्छी दोस्ती है. कई बार दोनों के रिश्ते पर सवाल भी उठ चुके हैं. इसी बीच घर के बाहर एक्टर की एक्स वाइफ ने उनको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए.

आकांक्षा जिंदल से हुई थी अभिषेक की शादी

दरअसल अभिषेक बजाज की शादी आकांक्षा जिंदल से हुई थी. दोनों बचपन के दोस्त थे. फिर सात साल की डेटिंग के बाद इन्होंने शादी भी कर ली थी. लेकिन महज डेढ़ साल बाद ये कपल तलाक लेकर अलग हो गया. अब आकांक्षा ने अभिषेक संग रिश्ता टूटने की वजह का खुलासा किया है. जिसे सुन हर कोई दंग रह गया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhishek Bajaj (@humarabajaj24)

क्यों टूटी थी अभिषेक बजाज की शादी?

आकांक्षा जिंदल हाल ही में विक्की लालवानी को एक इंटरव्यू दिया. इसी दौरान उन्होंने अभिषेक बजाज के रिश्ते पर बात की. जब उनसे शादी टूटने की वजह पूछी गई तो आकांक्षा ने कहा, “चीजें बिल्कुल ही 360 बदल गई मेरे लिए, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. जाहिर है उसने मुझे धोखा दिया था. उसका व्यवहार देख के मुझे समझ आ रहा था कि वो वैसा ही रहेगा वो कभी नहीं बदलेगा..”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akanksha Jindal (@akankshajindal08)

वो कई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था

आकांक्षा ने आगे कहा, “ वो कई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था. मुझे इंडस्ट्री के लोगों ने भी बताया था. मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भी मिले थे. जब मैंने अभिषेक से सवाल किया तो वो विक्टिम कार्ड खेलने लगा और मेरे खिलाफ ही सबूत ढूंढने लगा. ताकि मुझे गलत साबित कर सके.’

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 28 Sep 2025 04:12 PM (IST)
Tags :
Abhishek Bajaj Bigg Boss 19 Akanksha Jindal
