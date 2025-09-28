टीवी रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ इस वक्त काफी चर्चा में हैं. बीते दिन वीकेंड के वार में सलमान खान और गौहर खान ने अमाल मलिक की क्लास लगाई. इसके अलावा सलमान ने पिछले हफ्ते कैप्टन रहे अभिषेक बजाज को भी डांटा. उन्होंने कहा, ‘कैप्टन तुम बने लेकिन सारे फैसले अशनूर ले रही थी, ये गलत है.’ दरअसल घर में अभिषेक की अशनूर से काफी अच्छी दोस्ती है. कई बार दोनों के रिश्ते पर सवाल भी उठ चुके हैं. इसी बीच घर के बाहर एक्टर की एक्स वाइफ ने उनको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए.

आकांक्षा जिंदल से हुई थी अभिषेक की शादी

दरअसल अभिषेक बजाज की शादी आकांक्षा जिंदल से हुई थी. दोनों बचपन के दोस्त थे. फिर सात साल की डेटिंग के बाद इन्होंने शादी भी कर ली थी. लेकिन महज डेढ़ साल बाद ये कपल तलाक लेकर अलग हो गया. अब आकांक्षा ने अभिषेक संग रिश्ता टूटने की वजह का खुलासा किया है. जिसे सुन हर कोई दंग रह गया.

क्यों टूटी थी अभिषेक बजाज की शादी?

आकांक्षा जिंदल हाल ही में विक्की लालवानी को एक इंटरव्यू दिया. इसी दौरान उन्होंने अभिषेक बजाज के रिश्ते पर बात की. जब उनसे शादी टूटने की वजह पूछी गई तो आकांक्षा ने कहा, “चीजें बिल्कुल ही 360 बदल गई मेरे लिए, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. जाहिर है उसने मुझे धोखा दिया था. उसका व्यवहार देख के मुझे समझ आ रहा था कि वो वैसा ही रहेगा वो कभी नहीं बदलेगा..”

‘वो कई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था’

आकांक्षा ने आगे कहा, “ वो कई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था. मुझे इंडस्ट्री के लोगों ने भी बताया था. मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भी मिले थे. जब मैंने अभिषेक से सवाल किया तो वो विक्टिम कार्ड खेलने लगा और मेरे खिलाफ ही सबूत ढूंढने लगा. ताकि मुझे गलत साबित कर सके.’

