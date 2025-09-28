हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनRegional Cinema'वाइफ भेजना नहीं चाहती थी', एक्सीडेंट से पहले राजवीर जवंदा की पत्नी से हुई थी ये बात, दोस्त ने किया खुलासा

Rajvir Jawanda Accident: फेमस पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं. सिंगर का शिमला जाते हुए हाल ही में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ हो गया था.

By : सखी चौधरी | Updated at : 28 Sep 2025 03:20 PM (IST)
पंजाबी इंडस्ट्री के फेमस सिंगर राजवीर जवंदा इस वक्त सिंगर आईसीयू में भर्ती हैं. जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. हाल ही में एक भयानक एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे. जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. अभी भी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. इसी बीच सिंगर की उनकी पत्नी के साथ हुई आखिरी बातचीत सामने आई. सिंगर की पत्नी ने कहा, ‘वो नहीं चाहती थी राजवीर टूर पर जाए.’

वाइफ नहीं चाहती थी वो टूर पर जाए

राजवीर जवंदा के एक करीबी दोस्त ने सिंगर की उनकी पत्नी के साथ हुई आखिरी बातचीत का खुलासा किया है. डेली पोस्ट पंजाबी से बातचीत में उन्होंने बताया, हम सभी राजवीर के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं. सिंगर की पत्नी तो चाहती ही नहीं थी कि वो उस दिन बाइक से टूर पर जाए. उन्होंने राजवीर को घर से बाहर निकलने से भी मना किया. लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत ने तो कुछ और सोच रखा था.’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajvir Jawanda (@rajvirjawandaofficial)

बाइक हादसे का शिकार हुए सिंगर

बता दें कि राजवीर अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने जा रहे थे. सिंगर अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि 1300 सीसी की बाइक पर टूर के लिए निकले थे और रास्ते में ही उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया. इस हादसे में सिंगर गंभीर चोटें आईं. खबरों के अनुसार, सिंगर के सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें लगी है. फिलहाल वो मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में एडमिट है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajvir Jawanda (@rajvirjawandaofficial)

सिंगर से मिलने पहुंचे ये सेलेब्स

बता दें कि राजवीर के एक्सीडेंट से पूरी इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है. अस्पताल में सिंगर से मिलने के लिए गिप्पी ग्रेवाल, कंवर ग्रेवाल और कुलविंदर बिल्ला जैसे सेलेब्स पहुंचे. सिंगर का एक्सीडेंट 27 सितंबर, 2025 को दोपहर लगभग 1:45 बजे हुआ था. फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 28 Sep 2025 03:20 PM (IST)
Punjabi Cinema Rajvir Jawanda
Embed widget