सलमान खान के 'बिग बॉस 19' का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है वैसे-वैसे शो और भी मजेदार होता जा रहा है. हाल ही में शो में एक ऐसा मूमेंट देखने को मिला जिसने दर्शकों के दिल को छू लिया. दरअसल, अशनूर कौर को पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ, करियर और स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए देखा गया.

उन्होंने प्रणित मोरे से बात करते हुए कहा कि आज वो जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी मां का ढेर सारा त्याग और मजबूत सपोर्ट है. अशनूर ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी,उनकी मां टीचर थीं. स्कूल,घर, ऑडिशन और सेट इन सबके बीच घंटों की भागदौड़ ने चीजों को बेहद मुश्किल बना दिया था.

मां ने छोड़ दी नौकरी

लेकिन इन सबके बीच मां ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसने उनके करियर को नई दिशा दी. अशनूर ने कहा,'पहले मम्मी मुझे नानी के साथ भेजा करती थीं. खुद टीचर थीं तो अपनी नौकरी के लिए निकल जाती थीं' उन्होंने आगे बताया कि 2009 में उनकी मां ने उनके साथ रहने के लिए नौकरी छोड़ दी. 2021 तक बारह साल उनके साथ रहीं.'

हर टाइम भगती रहती थी मां

अशनूर ने कहा कि मां के इस एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी. अशनूर ने आगे कहा कि उनकी मां सिर्फ साथ ही नहीं बल्कि उन्होंने हर वो जिम्मेदारी उठाई जो उनके करियर को आगे बढ़ा सकती थी. अशनूर ने कहा,'मम्मा ने मेरे लिए ड्राइविंग तक सीखी और स्कूल से सेट तक और सेट से स्कूल तक कभी ऑडिशन, कभी लुक टेस्ट. हर जगह हर टाइम भगती रहती थीं.'

एक्ट्रेस ने कहा कि कभी समय मिलता तो खुद स्कूल भी छोड़ने जाता करती थीं. अपनी मां के त्याग को यादकर अशनूर ने उनकी तारीफ की और अपने करियर पर अपनी मां के सपोर्ट की बात करते हुए इमोशन को नहीं रोक पाईं.

