मां के इस बड़े त्याग ने अशनूर कौर को बनाया स्टार, 'बिग बॉस' में एक्ट्रेस ने सुनाई स्ट्रगल स्टोरी

मां के इस बड़े त्याग ने अशनूर कौर को बनाया स्टार, 'बिग बॉस' में एक्ट्रेस ने सुनाई स्ट्रगल स्टोरी

'बिग बॉस 19' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. इसी बीच अशनूर कौर पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ, करियर और स्ट्रगल के बारे में खुलकर बात करती हुई नजर आईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान के 'बिग बॉस 19' का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है वैसे-वैसे शो और भी मजेदार होता जा रहा है. हाल ही में शो में एक ऐसा मूमेंट देखने को मिला जिसने दर्शकों के दिल को छू लिया. दरअसल, अशनूर कौर को पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ, करियर और स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए देखा गया.

उन्होंने प्रणित मोरे से बात करते हुए कहा कि आज वो जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी मां का ढेर सारा त्याग और मजबूत सपोर्ट है. अशनूर ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी,उनकी मां टीचर थीं. स्कूल,घर, ऑडिशन और सेट इन सबके बीच घंटों की भागदौड़ ने चीजों को बेहद मुश्किल बना दिया था.

मां ने छोड़ दी नौकरी

लेकिन इन सबके बीच मां ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसने उनके करियर को नई दिशा दी. अशनूर ने कहा,'पहले मम्मी मुझे नानी के साथ भेजा करती थीं. खुद टीचर थीं तो अपनी नौकरी के लिए निकल जाती थीं' उन्होंने आगे बताया कि 2009 में उनकी मां ने उनके साथ रहने के लिए नौकरी छोड़ दी.2021 तक बारह साल उनके साथ रहीं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ashnoor Kaur (@ashnoorkaur)

हर टाइम भगती रहती थी मां

अशनूर ने कहा कि मां के इस एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी. अशनूर ने आगे कहा कि उनकी मां सिर्फ साथ ही नहीं बल्कि उन्होंने हर वो जिम्मेदारी उठाई जो उनके करियर को आगे बढ़ा सकती थी. अशनूर ने कहा,'मम्मा ने मेरे लिए ड्राइविंग तक सीखी और स्कूल से सेट तक और सेट से स्कूल तक कभी ऑडिशन, कभी लुक टेस्ट. हर जगह हर टाइम भगती रहती थीं.'

एक्ट्रेस ने कहा कि कभी समय मिलता तो खुद स्कूल भी छोड़ने जाता करती थीं. अपनी मां के त्याग को यादकर अशनूर ने उनकी तारीफ की और अपने करियर पर अपनी मां के सपोर्ट की बात करते हुए इमोशन को नहीं रोक पाईं.

Published at : 14 Nov 2025 04:54 PM (IST)
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
Bihar Election Result: बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान
Bihar Assembly Election Result: Congress-RJD के बीच
Bihar Assembly Election Result: बिहार की सबसे बड़ी पार्टी BJP, Tejashwi को बड़ा झटका
Bihar Assembly Election Result: Nitish के CM पद पर सस्पेंस! BJP करेगी 'खेल'? | Bihar Election 2025
Bihar Election 2025 Result : प्रचंड बहुमत से जीती NDA, फिर भी सवाल क्या CM बनेंगे Nitish ?
Embed widget