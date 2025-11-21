जुड़वा बच्चों की मां बनेंगी भारती सिंह? हर्ष बोले- दो बच्चे हो जाए तो मजा आ जाएगा

कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. वो बहुत जल्द फिर से मां बनने वाली हैं. कुछ दिन पहले उनके दोस्तों ने उनके लिए एक खूबसूरत बेबी शॉवर रखा था. जहां भारती काफी इमोशनल हो गई थीं. इस मौके पर उनके करीबी लोग मौजूद थे और सभी भारती पर प्यार लुटाते नजर आए. परिवार, दोस्त और फैंस सभी इस नन्हे मेहमान के आने का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच भारती ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें वो अपने आने वाले बच्चे को लेकर ढेर सारी बातें करती हैं. साथ ही उन्होंनें ट्विंस को लेकर भी बात की.

भारती ने शेयर किया व्लॉग

भारती ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग शेयर किया जिसमें वो अपने बेटे गोला से पूछती हैं कि तुम्हे क्या चाहिए बहन या भाई, तो वो है कहता है कि भाई-बहन दोनों. इस बात पर भारती ने कहा कि ये गोला सबको गुमराह करता है. मीडिया में भी ऐसे कहता है, फिर उनको लगता है कि हमारे ट्विंस होने वाले हैं.

इसी दौरान भारती की इस बात हर्ष बोलते हैं कि हो भी सकता है कि हो जाए. भारती कहती हैं कि इतने बार सोनोग्राफी कराई है, उसमें एक ही दिखा है. ऐसा नहीं होगा कि दूसरा बच्चा साइड में चिपका हो.

हर्ष ने किया रिएक्ट

फिर भारती अपनी हाउसहेल्प रूपा से कहती हैं कि दीदी अगर हमने आपसे छिपाया हो कि हमारे एक नहीं, जुड़वां बच्चे होने वाले हैं. तो आपका क्या रिएक्शन होगा? रूपा कहती हैं कि शॉकिंग. वहीं भारती हर्ष से पूछती हैं कि दो बच्चे हो जाएं, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हर्ष कहते हैं कि मजा आ जाएगा. भारती हर्ष से कहती हैं कि हां क्योंकि तुम्हें उनके साथ गंदगी करनी है और समेटना हमें है. हर्ष कहते हैं कि हां घर में बच्चे ही बच्चे दिखेंगे.

बता दें, भारती सिंह ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी खुद सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर करके दी थी. इस पोस्ट में उन्होंने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए बताया था कि उनका परिवार एक बार फिर बढ़ने वाला है. जैसे ही भारती ने यह खुशखबरी दी, उनके फैंस, फ्रेंड्स और इंडस्ट्री के लोगों ने तुरंत उन्हें बधाइयों से भर दिया.