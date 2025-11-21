शुक्रवार, 21 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्मों और सीरीज की एंट्री हुई है. ये सभी अलग- अलग जानर की हैं. कई तो इनमें मोस्ट अवेटेड हैं. ऐसे में इस बार आपका वीकेंड जबरदस्त रहने वाला हैं. हालांकि उससे पहले आपको फ्राइडे को रिलीज हुई सभी फिल्मों की लिस्ट जाननी होगी. चलिए फिर देर किस बात की है जानते हैं नेटफ्लिक्स से लेकर जी5 और प्राइम वीडियो सहित ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर नई रिलीज कौन-कौन सी हैं?

‘द फैमिली मैन सीज़न 3’

‘द फैमिली मैन सीज़न 3’ का फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. फाइनली ये मच अवेटेड सीरीज शुक्रवार को रिलीज हो गई है. तीसरे सीजन में एक बार फिर मनोज बाजपेयी अपने मोस्ट पॉपुलर श्रीकांत तिवारी के किरदार में नए मिशन के लिए लौटे हैं, खास बात ये है कि इस बार उनका मुकाबला जयदीप अहलावत से है, जो खलनायक की भूमिका में है. राज और डीके ने एक बार फिर इसके निर्देशन की कमान संभाली है, बता दें कि ‘द फैमिली मैन सीज़न 3’ हिंदी, तेलुगु सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में हुई है. इसे आप शुक्रवार, 21 नवंबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

बाइसन

इस साल की शुरुआत में मारी सेल्वराज की 'बाइसन' रिलीज हुई थी. ध्रुव विक्रम ने इस दमदार स्पोर्ट्स ड्रामा में लीड रोल प्ले किया है. इस इस भूमिका को बखूबी निभाने के लिए उन्होंने खुद को फिजकली भी तैयार किया था. इस फ़िल्म ने तमिल में अच्छा परफॉर्म किया था. हालांकि तेलुगु वर्जन में ये ज़्यादा सफल नहीं रही. ये फिल्म नेटफ्लिक्स 21 नवंबर, शुक्रवार से स्ट्रीम हो गई है. इसे हिंदी के साथ-साथ सभी लीडिंग साउथ इंडियन भाषाओं में स्ट्रीम कर सकते हैं.





होमबाउंड

होमबाउंड भारत की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री है, और इसने कान्स में पहले ही काफी सुर्खियां बटोरी हैंय नीरज घायवान द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं.होमबाउंड भी शुक्रवार, 21 नवंबर से ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है. हालांकि ये सिर्फ सिर्फ़ हिंदी में रिलीज हुई है. धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित, यह फ़िल्म दो गांव के दोस्तों की कहानी है जो पुलिस की नौकरी की तलाश में हैं. इसके बाद वे ऐसी मुश्किलों का सामना करते हैं जो आपको इमोशनल कर देंगी.





द बंगाल फ़ाइल्स

विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फ़ाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फ़िल्म रिलीज से पहले काफी विवादों में रही थी, हालांकि सिनेमाघरों में ये ज़्यादा नहीं चल पाई. अब ये हिंदी में ओटीटी पर रिलीज हो गई है. इसे 21 नवंबर, शुक्रवार यानी आज से जी5 पर देख सकते हैं.





डाइनिंग विद कपूर्स

डॉक्यूमेंट्री-स्टाइल स्पेशल, "डाइनिंग विद द कपूर्स", कपूर फैमिली को राज कपूर के 100वें जन्मदिन के मौके पर में उनके एनुअल लंच के लिए एक साथ आते हुए दिखाता है. ये डॉक्यू सीरीज नेटफ्लिक्स पर 21 नवंबर, शुक्रवार को रिलीज हुई है. इसमें कपूर फैमिली के बिहाइंड द सीन भी दिखाए गए हैं. इसमें आपको रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, नीतू कपूर और सैफ अली खान तक कपूर फैमिली के कई सदस्य नजर आएंगे.





द डेथ ऑफ़ बनी मुनरो

मैट स्मिथ और राफेल मैथे अभिनीत ‘द डेथ ऑफ़ बनी मुनरो’ एक ब्लैक कॉमेडी सीरीज़ है, जो निक केव के इसी नाम के नॉवेल पर आधारित है. यह एक, घर-घर जाकर ब्यूटी प्रॉडक्ट्स बेचने वाले शख्स की कहानी है, जो अपनी पत्नी की अचानक मौत के बाद अपने नौ साल के बेटे के साथ साउथ इंग्लैंड की एक सड़क यात्रा पर निकल पड़ता है. इसे आप 21 नवंबर, शुक्रवार से जियो हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं.





ट्रेन ड्रीम्स

ट्रेन ड्रीम्स एक हिस्टोरिकल सीरीज है, जिसमें जोएल एडगर्टन और फेलिसिटी जोन्स मुख्य भूमिका में हैं. यह डेनिस जॉनसन के फेमस नॉवेल पर बेस्ड है 20वीं सदी के मध्य की शुरुआत में सेट किया गया ये ड्रामा, रॉबर्ट ग्रेनियर नाम के एक रेलवे कर्मचारी की लाइफ पर बेस्ड है. ये सीरीज 21 नवंबर, फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है.



