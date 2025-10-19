BB19 Weekend Ka Vaar: इस हफ्ते घर में हुआ 'नो एविक्शन', 'थामा' स्टार कास्ट ने ली सलमान की जगह, फूट-फूटकर रोईं नेहल-फरहाना
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' में ये वीकेंड के वॉर पर बहुत एंटरटेनिंग रहा. इस बार शो को सलमान खान की जगह थामा की स्टार कास्ट ने होस्ट किया. दिवाली के मौके पर घरवालों को खास गिफ्ट भी मिला.
'बिग बॉस 19' में इस वीकेंड का वार बेहद स्पेशल रहा. एपिसोड की शुरुआत तरस फेम सिंगर जैस्मीन सैंडलस की एंट्री से हुई. जैस्मीन इन दिनों अपकमिंग फिल्म थामा गाने 'पॉइजन बेबी' को लेकर चर्चा में हैं. सिंगर ने घरवालों को अपने लेटेस्ट एल्बम लीगल रॉबरी के गाने सुनाए. इसके बाद 'बिग बॉस 19' के मंच पर सिंगर शान भी पहुंचे. फिर थामा की स्टार कास्ट ने शो में चार चांद लगाए.
इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' में चार कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड थे. इनमें गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, नीलम गिरी और मालती चहर के नाम शामिल हैं. लेकिन शो पर पहुंचे सिंगर शान ने बिग बॉस की तरफ से कंटेस्टेंट्स को दिवाली गिफ्ट के तौर पर नो एविक्शन दिया. यानी इस वीक 'बिग बॉस 19' के घर से कोई बेघर नहीं हुआ.
कंटेस्टेंट्स के घर से आया दिवाली गिफ्ट
'बिग बॉस 19' में आज के एपिसोड में अपकमिंग फिल्म थामा की स्टार कास्ट पहुंची थी. आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सलमान खान की जगह आधा शो होस्ट किया. इस दौरान तीनों स्टार्स ने घरवालों के साथ गेम खेला. दिवाली के मौके पर कंटेस्टेंट्स के घर से कुछ चीजें आईं जिसे हासिल करने के लिए कंटेस्टेंट्स को अपने-अपने पार्टनर्स से कॉर्डिनेट करके पेमेंट करनी होगी.
दिवाली गिफ्ट देख फूट-फूटकर रोईं नेहल-फरहाना
दिवाली गिफ्ट के तौर पर नेहल चूड़ासमा ने अपने भाई का वीडियो मैसेज चुना. इसे देखकर नेहल फूट-फूटकर रोती नजर आईं. इस दौरान फरहाना भट्ट अपनी मां की बातें सुनकर इमोशनल हो गईं. शहनाज गिल ने भी अपने भाई शहबाज को प्यार भेजा और उन्हें सलाह दी कि वो अपने गेम पर फोकस करें. शहनाज की बातें सुनकर शहबाज इमोशनल हो गईं.
अभिषेक की बहन ने अशनूर को दी सलाह
अभिषेक बजाज की बहन एकता बजाज ने वीडियो मैसेज के जरिए अशनूर कौर से रिक्वेंस्ट की कि वो अभिषेक से थोड़ा धीमे लहजे में बात किया करें. मालती चहर की फैमिली ने भी उन्हें सलाह दी कि वो और अच्छे से गेम खेलने की कोशिश करें.
