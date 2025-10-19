हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडस्मृति मंधाना की 10 खूबसूरत तस्वीरें, पलक मुच्छल की होने वाली भाभी से हटाए नहीं हटेंगी नजरें

Smriti Mandhana Beautiful Photos: सिंगर पलक मुच्छल के भाई पलाश मुच्छल क्रिकेटर स्मृति मंधाना से जल्द शादी करने वाले हैं. पलक मुच्छल की होने वाली भाभी किसी एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं दिखती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 19 Oct 2025 08:32 PM (IST)
म्यूजिक कंपोजर और फिल्म मेकर पलाश मुच्छल ने बहुत जल्द क्रिकेटर स्मृति मंदाना से शादी करने जा रहे हैं. फिलहाल दोनों की वेडिंग डेट सामने नहीं आई है. इस बीच हम आपको पलाश की होने वाली वाइफ और पलक मुच्छल की होने वाली भाभी की खूबसूरत तस्वीरों से रुबरू करा रहे हैं.

येलो कलर की इस ट्रेडिशनल लुक में स्मृति काफी हसीन दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने चोकर नेकलेस पेयर किया है.
पीटीआई से बात करते हुए पलाश ने खुद कहा है कि स्मृति मंधाना बहुत जल्द इंदौर की बहू बनने वाली हैं.
पलक मुच्छल की अपने होने वाली भाभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है. दोनों को बर्थडे पर एक-दूसरे के लिए पोस्ट करते भी देखा जाता है.
पलक मुच्छल की होने वाली भाभी खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं दिखती हैं. एथनिक हो या वेस्टर्न, वो हर लुक में बेहद स्टनिंग दिखती हैं.
स्मृति मंधाना की ये फोटो पिछले साल दिवाली की हैय ब्लू कलर की स्लीव्लेस ड्रेस में क्रिकेटर बेहद प्यारी दिख रही हैं.
प्रिंटेड फ्रॉक के साथ स्मृति ने मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है. गले में मिनिमल नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स उनका लुक पूरा कर रही हैं.
रेड कलर के इस सूट में स्मृति काफी सिंपल और प्यारी लग रही हैं. छोटे झूमके और ओपन हेयरस्टाइल उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं.
ये फोटो इस बात की गवाह है कि स्मृति मंधाना पर वेस्टर्न भी खूब सजता है. ब्लैक कलर की इस बॉडीकॉन ड्रेस मे वो बेहद गॉर्जियस दिख रही हैं.
व्हाइट स्ट्राइप्स वाले कॉर्सेट में पलक मुच्छल की होने वाली भाभी का प्रोफेशनल लुक देखने को मिल रहा है. अपने लुक को उन्होंने ब्लैक हील्स के साथ पूरा किया है.
Published at : 19 Oct 2025 08:22 PM (IST)
Embed widget