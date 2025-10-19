एक्सप्लोरर
स्मृति मंधाना की 10 खूबसूरत तस्वीरें, पलक मुच्छल की होने वाली भाभी से हटाए नहीं हटेंगी नजरें
Smriti Mandhana Beautiful Photos: सिंगर पलक मुच्छल के भाई पलाश मुच्छल क्रिकेटर स्मृति मंधाना से जल्द शादी करने वाले हैं. पलक मुच्छल की होने वाली भाभी किसी एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं दिखती हैं.
म्यूजिक कंपोजर और फिल्म मेकर पलाश मुच्छल ने बहुत जल्द क्रिकेटर स्मृति मंदाना से शादी करने जा रहे हैं. फिलहाल दोनों की वेडिंग डेट सामने नहीं आई है. इस बीच हम आपको पलाश की होने वाली वाइफ और पलक मुच्छल की होने वाली भाभी की खूबसूरत तस्वीरों से रुबरू करा रहे हैं.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 19 Oct 2025 08:22 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
लेदर जैकेट में रणवीर, लाल परी जैसी श्रीलीला, तो कूल-कूल दिखे एटली-बॉबी देओल, जानें क्या नया है
बॉलीवुड
7 Photos
‘थामा’ से पहले जरूर देखें आयुष्मान की ये 7 धमाकेदार फिल्में, तीसरी ने जीते 35 अवॉर्ड्स
बॉलीवुड
8 Photos
सुष्मिता की एक्स भाभी की 8 तस्वीरें: राजस्थानी ही नहीं वेस्टर्न लुक भी गजब ढहाती हैं चारु
बॉलीवुड
10 Photos
आयुष्मान खुराना ने दी हैं बैक टू बैक 4 फ्लॉप, 'थामा' के बाद इन 2 फिल्मों से होगा कमबैक!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'अफगानिस्तान की संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं', पाकिस्तान को तालिबान की दो टूक, मुल्ला याकूब ने दे डाली वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion