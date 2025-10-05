टीवी के सबसे बड़े रिएलिटी शोज में से एक 'बिग बॉस 19' हर रोज दिलचस्प होता जा रहा है. इस हफ्ते वीकेंड का वार में खूब मस्ती हुई और कई मेहमान शो के मंच पर सलमान खान के साथ दिखाई दिए. इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' के घर में दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई. वहीं इस हफ्ते 5 सदस्य नॉमिनेटेड थे, आइए जानते हैं कि कौन घर से बेघर हुआ है.

'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते क्रिकेटर दीपक चहर बतौर गेस्ट शो में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सलमान खान के साथ मंच पर क्रिकेट भी खेला. दीपक चहर की बहन मालती चहर भी अब घर का हिस्सा बन गई हैं. उन्होंने सेकेंड वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर 'बिग बॉस 19' का हिस्सा बन गई हैं. मालती ने शानदार डांस परफॉर्मेंस के साथ शो में एंट्री ली है.

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

कौन हुआ शो से एलिमिनेट?

इस वीक 'बिग बॉस 19' में सदस्य नॉमिनेटेड थे. अशनूर कौर, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, जीशान कादरी, और नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट में शामिल थे. सलमान खान ने बाकी कंटेस्टेंट्स को सेफ बताते हुए नीलम गिरी को घर से बाहर आने के लिए कहा. ऐसे में वो बहुत रोने लगीं. लेकिन इसके बाद उन्होंने नीलम को भी सेफ बताते हुए जीशान को घर से निकलने के लिए कहा. लेकिन फिर सलमान खान ने बताया कि इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं होगा.

एल्विश यादव ने घरवालों को दिया 'एंटीडोट'

वीकेंड का वार में बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव भी बतौर गेस्ट पहुंचे. उन्होंने घर में एंट्री लेकर सभी घरवालों को 'एंटीडोट' का टास्क प्ले करवाया. इसके बाद घरवालों ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चहर का वेलकम किया. इस दौरान तान्या मित्तल ने नीलम गिरी को बताया कि उन्हें मालती बिल्कुल पसंद नहीं आईं. जीशान कादरी, शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी ने मालती का सामान एडजस्ट करने में उनकी मदद भी की. वहीं नीलम ने तान्या को बताया कि मालती उनके दुश्मनी लेकर आई हैं, क्योंकि उनकी बहुत हाइप है.