हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' में मालती चहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री, नीलम गिरी या जीशान कादरी, कौन हुआ एलिमिनेट?

BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' में मालती चहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री, नीलम गिरी या जीशान कादरी, कौन हुआ एलिमिनेट?

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' के घर में इस हफ्ते दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है. क्रिकेटर दीपक चहर और 'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर एल्विश यादव शो में बतौर गेस्ट पहुंचे.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Oct 2025 10:16 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी के सबसे बड़े रिएलिटी शोज में से एक 'बिग बॉस 19' हर रोज दिलचस्प होता जा रहा है. इस हफ्ते वीकेंड का वार में खूब मस्ती हुई और कई मेहमान शो के मंच पर सलमान खान के साथ दिखाई दिए. इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' के घर में दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई. वहीं इस हफ्ते 5 सदस्य नॉमिनेटेड थे, आइए जानते हैं कि कौन घर से बेघर हुआ है.

'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते क्रिकेटर दीपक चहर बतौर गेस्ट शो में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सलमान खान के साथ मंच पर क्रिकेट भी खेला. दीपक चहर की बहन मालती चहर भी अब घर का हिस्सा बन गई हैं. उन्होंने सेकेंड वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर 'बिग बॉस 19' का हिस्सा बन गई हैं. मालती ने शानदार डांस परफॉर्मेंस के साथ शो में एंट्री ली है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

कौन हुआ शो से एलिमिनेट?
इस वीक 'बिग बॉस 19' में सदस्य नॉमिनेटेड थे. अशनूर कौर, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, जीशान कादरी, और नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट में शामिल थे. सलमान खान ने बाकी कंटेस्टेंट्स को सेफ बताते हुए नीलम गिरी को घर से बाहर आने के लिए कहा. ऐसे में वो बहुत रोने लगीं. लेकिन इसके बाद उन्होंने नीलम को भी सेफ बताते हुए जीशान को घर से निकलने के लिए कहा. लेकिन फिर सलमान खान ने बताया कि इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं होगा.

एल्विश यादव ने घरवालों को दिया 'एंटीडोट'
वीकेंड का वार में बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव भी बतौर गेस्ट पहुंचे. उन्होंने घर में एंट्री लेकर सभी घरवालों को 'एंटीडोट' का टास्क प्ले करवाया. इसके बाद घरवालों ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चहर का वेलकम किया. इस दौरान तान्या मित्तल ने नीलम गिरी को बताया कि उन्हें मालती बिल्कुल पसंद नहीं आईं. जीशान कादरी, शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी ने मालती का सामान एडजस्ट करने में उनकी मदद भी की. वहीं नीलम ने तान्या को बताया कि मालती उनके दुश्मनी लेकर आई हैं, क्योंकि उनकी बहुत हाइप है.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 05 Oct 2025 10:08 PM (IST)
Tags :
Weekend Ka Vaar Malti Chahar SALMAN KHAN Bigg Boss 19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बरेली और फतेहपुर में पुलिस का दोहरा बर्ताव', प्रशासन के रवैये पर बोले सांसद इमरान मसूद
'बरेली और फतेहपुर में पुलिस का दोहरा बर्ताव', प्रशासन के रवैये पर बोले सांसद इमरान मसूद
क्रिकेट
अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस
अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बरेली और फतेहपुर में पुलिस का दोहरा बर्ताव', प्रशासन के रवैये पर बोले सांसद इमरान मसूद
'बरेली और फतेहपुर में पुलिस का दोहरा बर्ताव', प्रशासन के रवैये पर बोले सांसद इमरान मसूद
क्रिकेट
अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस
अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
इंडिया
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
ट्रेंडिंग
17 साल के किशोर ने आईफोन के लिए बेच दी किडनी, अब डायलिसिस को मजबूर- कांप उठे यूजर्स
17 साल के किशोर ने आईफोन के लिए बेच दी किडनी, अब डायलिसिस को मजबूर- कांप उठे यूजर्स
जनरल नॉलेज
Uttar Pradesh History: कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget