बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर और सतीश कौशिक बहुत अच्छे दोस्त थे. सतीश कौशिक के जाने के बाद भी अनुपम खेर उनसे किया वादा निभा रहे हैं. वह हर संडे को उनके परिवार के साथ लंच करते थे.

अनुपम खेर ने इस परंपरा को अभी भी जारी रखा है. अनुपम खेर ने संडे को सतीश कौशिक की बेटी वंशिका के साथ लंच किया. इसका एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें वह वंशिका के साथ टंग ट्विस्टर को दोहराने को कहते दिख रहे हैं.

अनुपम खेर ने खेला वंशिका संग गेम

इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा- 'हम वापस आ गए हैं. परंपरा के मुताबिक, मैं शशि जी और वंशिका के साथ लंच करने आया था और बहुत समझाने के बाद वंशिका इस वीडियो के लिए राजी हो गईं. पेश हैं कुछ टंग ट्विस्टर. इन्हें घर पर या अपने पेरेंट्स, दोस्तों या भाई-बहनों के साथ कहीं भी जरूर आजमाएं. जय हो!'

View this post on Instagram A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

क्या था टंग ट्विस्टर?

इस वीडियो में अनुपम खेर वंशिका को 'लाला, गोप, गपंगम दास', इस लाइन को तीन बार दोहराने की चुनौती देते हैं. वंशिका पहली बार में इसे बोल नहीं पाती हैं तो अनुपम खेर उन्हें दोबारा कोशिश करने को कहते हैं. आखिर में वंशिका इस टंग ट्विस्टर को बोलने में कामयाब हो जाती हैं.

बेस्ट फ्रेंड के लिए अनुपम खेर ने किया था पोस्ट

इससे पहले एक पोस्ट में सतीश कौशिक की जयंती पर अनुपम खेर ने उनको याद किया था. इसमें उन्होंने लिखा था- 'जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे सतीश! भगवान तुम्हें जहां भी हो, सारी खुशियां दे. मेरे लिए तुम हमेशा आसपास हो. तस्वीरों में, खाने में, बातचीत में, जब मैं अकेला होता हूं, जब मैं लोगों के साथ होता हूं. तुम्हारी यादें मेरे साथ रहती हैं.'

उन्होंने बताया था कि फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' के लिए दिए गए सतीश कौशिक के सुझावों को उन्होंने फिल्म में शामिल कर लिया था. इस फिल्म को अनुपम खेर ने ही डायरेक्ट किया था. इसमें ऑटिज्म से पीड़ित एक लड़की की कहानी है. इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया जा रहा है. पहली बार में ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी.