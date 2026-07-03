बारिश का पानी नहीं, इस वजह से अशनूर कौर का घर बना 'स्विमिंग पुल', एक्ट्रेस ने बताई असली वजह

मुंबई में इन दिनों जबरदस्त बारिश देखने को मिली, जिसमें कई सेलेब्स ने इसे खुलकर एंजॉय किया और अपने तरीके से इस पल को खास बनाया. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर के घर में पानी भर गया और सभी उसे साफ करते नजर आए. दर्शकों को लगा कि ये तेज बारिश की वजह से है, हालांकि असलियत कुछ और ही निकली.

घर में नहीं आया बारिश का पानी

वायरल हुए वीडियो के बाद अब अशनूर ने अपने घर में भरे पानी के बारे में बताते हुए कहा कि घर में बारिश का पानी नहीं भरा था. दरअसल, उनके घर का एक प्लंबिंग पाइप अचानक फट गया, जिससे पूरा लिविंग रूम पानी-पानी हो गया था. अशनूर ने इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'एक इवेंट के लिए निकलना था, लेकिन घर में ये हो गया.'

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डॉग ने किया एंजॉय

वहीं अशनूर ने आगे बताया कि उनकी सोसाइटी की हाउसकीपिंग टीम तुरंत वहां पहुंची और मशीनों और वाइपर्स की मदद से मिनटों में घर से पानी क्लियर कर दिया. एक्ट्रेस ने टीम की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी क्विक हेल्प के बिना हालात संभालना मुश्किल था. हालांकि इस मुश्किल समय में भी उनके पेट डॉग ने इसे बहुत एंजॉय किया. वीडियो में उनका डॉगी पानी के बीच अपने बेड पर आराम से बैठा नजर आया.

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अशनूर कौर का करियर

बता दें कि अशनूर कौर टीवी की पॉपुलर ऐक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर 'झांसी की रानी' से अपने करियर की शुरुआत की थी. उनके पॉपुलर शोज में 'ना बोलो तुम ना मैंने कुछ कहा', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'पटियाला बेब्स' शामिल हैं. इतना ही नहीं, वो कुछ समय पहले ही 'बिग बॉस 19' में नजर आईं, जिसमें उनके परफॉर्मेंस को पसंद किया गया. इसके अलावा वो 'संजू' और 'मनमर्जियां' जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं.

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