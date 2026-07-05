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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मिस्टर एंड मिसेस परशुराम' की 'शालिनी' बनी फाइटर, एक्शन सीन में मचाया तहलका, हाथ में लगी चोट

'मिस्टर एंड मिसेस परशुराम' की 'शालिनी' बनी फाइटर, एक्शन सीन में मचाया तहलका, हाथ में लगी चोट

Mr. and Mrs. Parshuram Serial: हाल ही में सीरियल 'मिस्टर एंड मिसेस परशुराम' में शालिनी का रोल करने वाली शांभवी ने शानदार एक्शन सीन्स किया. इसी बीच उन्हें कई चोटें आई, जिसके बारे में उन्होंने बताया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 05 Jul 2026 04:01 PM (IST)
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स्टारप्लस का पॉपुलर सीरियल 'मिस्टर एंड मिसेस परशुराम' इन दिनों चर्चा में आ गया हैं. हाल ही में सीरियल में 'शालिनी' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शांभवी सिंह ने एक्शन सीन्स को शूट किया, जिसमें वो बेहद शानदार लग रही थीं. हालांकि सीन में गुंडों से लड़ाई करते समय उन्हें चोट लगी, जो गंभीर नहीं थे. इसी बीच उन्होंने अपने अनुभवों को लेकर खुलकर बात की.

टीम ने रखा पूरा ध्यान

हाल ही में एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए शांभवी ने कहा, 'इस सीन में मुझे गुंडों से फाइट करनी थी. शूट के दौरान हाथों पर हल्की-सी चोट लगी, लेकिन वो बहुत मामूली थी. सेट पर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था और पूरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया. एक कलाकार के तौर पर हमारी कोशिश रहती है कि दर्शकों को भरपूर एंटरटेनमेंट मिले. अगर कहानी की डिमांड है, तो सीन को पूरी ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ करना जरूरी होता है.'

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सीरियल के बारे में

बता दें कि 'मिस्टर एंड मिसेस परशुराम' सीरियल की शुरुआत इसी साल फरवरी में हुई, जो बंगाली सीरियल 'परशुराम - आजकेर नायक' का हिंदी रीमेक है. शो की कहानी एक शादीशुदा कपल शिवप्रसाद और शालिनी पर है, जो अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जीते हैं. दुनिया के सामने शिवप्रसाद साधारण और सादगी से रहने वाले इंसान हैं. हालांकि वो एक खूंखार सीक्रेट एजेंट 'परशुराम' है, जो देश के दुश्मनों से लड़ाई लड़ता हैं.

शो के स्टारकास्ट 

शो में शांभवी सिंह के अलावा नील भट्ट, माही भानुशाली और रोहित शर्मा जैसे कलाकार शामिल हैं. वहीं शांभवी सिंह का एक्शन अवतार आने वाले एपिसोड्स में कहानी को और भी रोमांचक मोड़ देने वाला है, जिसे लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. 

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Input By : शिवानी सिंह
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Published at : 05 Jul 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Shambhavi Singh Mr. And Mrs. Parshuram Serial
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