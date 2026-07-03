करोड़ों में हैं गौरी स्प्रैट की दौलत, जानिए आमिर खान की होने वाली बीवी की नेटवर्थ

Gauri Spratt Net Worth: करोड़ों में हैं गौरी स्प्रैट की दौलत, जानिए आमिर खान की होने वाली बीवी की नेटवर्थ
Gauri Spratt Net Worth Income: एक्टर आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी करने जा रहे हैं. गौरी के बारे में फैंस भी जानते हैं. लेकिन आपको उनकी नेटवर्थ के बारे में जानकारी नहीं होगी.
Gauri Spratt Net Worth: बॉलीवुड में 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' के नाम से मशहूर सुपरस्टार आमिर खान अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. आमिर खान लंबे वक्त से गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं और अब दोनों अपने रिश्ते को नया नाम देने जा रहे हैं. दोनों 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. आमिर ने खुद ही मीडिया के सामने ये ऐलान कर दिया है. आइए शादी से ठीक पहले जान लेते हैं कि आखिर आमिर खान की होने वाली बीवी कितनी अमीर हैं?
कौन हैं गौरी स्प्रैट?
गौरी स्प्रैट की नेटवर्थ के बारे में जानने से पहले एक बार गौरी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं. गौरी की उम्र 47 साल हैं, वो आमिर से करीब 14 साल छोटी हैं. उनका जन्म कर्नाटक की राजधनी बेंगलुरु में हुआ था. उनके पिता का नाम रॉबर्ट स्प्रैट हैं जो तमिल-ब्रिटिश मूल के हैं और उनकी मां रीता स्प्रैट पंजाबी-आयरिश मूल की हैं.
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कितनी अमीर हैं गैरी स्प्रैट
आमिर खान बॉलीवुड के सबसे रईस कलाकारों में शुमार हैं. वहीं आमिर के सामने नेटवर्थ के मामले में गौरी बिल्कुल भी नहीं टिकती हैं. मैजिक ब्रिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौरी की नेटवर्थ 24 करोड़ रुपये से 40 करोड़ रुपये के बीच हैं. लंदन से फैशन और स्टाइलिंग की पढ़ाई करने वाली गौरी एंटरप्रेन्योर और फैशन स्टाइलिस्ट हैं. वो 'बीब्लंट' (B:Blunt) नाम की कंपनी की डायरेक्टर और पार्टनर हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरी अपने होने वाले पति आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस 'आमिर खान प्रोडक्शंस' में भी सहयोग करती हैं.
घर पर सादगी भरे अंदाज में होगी आमिर-गौरी की शादी
आमिर खान ने हाल में मीडिया के सामने ये खुलासा किया था कि वो 5 जुलाई को गौरी से शादी करने जा रहे हैं. 61 साल के आमिर ने बताया था कि उनकी शादी बेहद सादगी भरे अंदाज में उनके घर पर ही होगी. जिसमें उनके पुराने और जिगरी दोस्त शामिल होंगे और दोनों परिवार से कुछ खास लोग ही शिरकत करेंगे. बता दें कि ये आमिर की तीसरी और गौरी की दूसरी शादी होगी. आमिर से पहले गौरी एक और शादी कर चुकी हैं, जिससे उनका एक सात साल का बेटा क्वीन (Quinn) है