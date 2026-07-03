जब 'हमराज' में अमीषा पटेल को गले लगाना बॉबी देओल को पड़ा था भारी, लोगों ने कर दिया था हंगामा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब 'हमराज' में अमीषा पटेल को गले लगाना बॉबी देओल को पड़ा था भारी, भीड चिल्लाने लगी थी- 'तारा सिंह की सकीना है'

जब 'हमराज' में अमीषा पटेल को गले लगाना बॉबी देओल को पड़ा था भारी, भीड चिल्लाने लगी थी- 'तारा सिंह की सकीना है'

अमीषा पटेल ने हाल ही में फिल्म 'हमराज' की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि 'गदर' का क्रेज इतना था कि फैंस बॉबी देओल को एक सीन में उन्हें गले लगाने तक नहीं दे रहे थे.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस अमीषा पटेल की फिल्म 'हमराज' आज भी लोगों के बीच पॉपुलर है. फिल्म में बॉबी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी  ने खूब सुर्खियां बटोरी था. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने हमराज की शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताया. उन्होंने बताया कि 'गदर: एक प्रेम कथा' की जबरदस्त सफलता का असर इतना था कि फैंस बॉबी देओल को एक अहम सीन में उन्हें गले लगाने तक नहीं दे रहे थे. 

हमराज की शूटिंग में मच गया था बवाल
'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' में बतौर स्पेशल गेस्ट पहुंचीं अमीषा पटेल ने 'हमराज' की शूटिंग का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि साल 2002 में जयपुर किले में बॉबी देओल के साथ क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के दौरान वहां मौजूद भीड़ उन्हें 'गदर' की सकीना समझ बैठी, जिसके चलते शूटिंग के बीच ही लोगों ने हंगामा कर दिया.

अमीषा पटेल ने कहा, 'जब मैं जयपुर किले में बॉबी देओल के साथ 'हमराज' की शूटिंग कर रही थी, तब क्लाइमैक्स सीन में बॉबी को मुझे गले लगाना था. जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, वहां मौजूद भीड़ जोर-जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो, ये तो तुम्हारे भाई की अमानत है. तारा सिंह इसे पाकिस्तान से लेकर आया है, इसे मत छुओ.'

ये भी पढ़ेंः Raaj Kumar Death Anniversary: कभी इंस्पेक्टर थे राजकुमार, नाम सुनकर रजनीकांत और नसीरुद्दीन शाह ने छोड़ दी थी फिल्म


जब 'हमराज' में अमीषा पटेल को गले लगाना बॉबी देओल को पड़ा था भारी, भीड चिल्लाने लगी थी- 'तारा सिंह की सकीना है

अमीषा ने बताया कि इसके बाद उन्होंने लोगों को समझाया कि ये सिर्फ फिल्म की शूटिंग है.  फिर भीड़ को शांत कराया गया और फिर शूटिंग पूरी की गई. उन्होंने आखिर में देओल परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके साथ काम करना बेहद शानदार एक्सपीरिंय रहा और वे सभी बहुत अच्छे इंसान हैं.

'हमराज' के बार में
'हमराज' का निर्देशन अब्बास-मस्तान ने किया था. साल 2002 में रिलीज हुई इस फिल्म में बॉबी देओल, अक्षय खन्ना, अमीषा पटेल, जॉनी लीवर और सुहासिनी मुले अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. 'बरदाश्त नहीं कर सकता', 'आंखें बंद करके' जैसे गाने भी उस समय काफी हिट हुए थे.

जब 'हमराज' में अमीषा पटेल को गले लगाना बॉबी देओल को पड़ा था भारी, भीड चिल्लाने लगी थी- 'तारा सिंह की सकीना है

ये भी पढ़ेंः 'मेरी शादी है 5 जुलाई को...', आमिर खान ने बताया गौरी स्प्रैट संग वेडिंग प्लान, देखें वीडियो

बता दें, 'हमराज' से एक साल पहले, अमीषा पटेल ने अनिल शर्मा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' से जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की थी. फिल्म में उन्होंने सनी देओल के साथ सकीना का किरदार निभाया था, जबकि सनी तारा सिंह के रोल में नजर आए थे. इसके बाद सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी 'गदर 2' में फिर साथ नजर आई. वहीं अब गदर 3 पर भी मुहर लग चुकी है. 

और पढ़ें
Published at : 03 Jul 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol Ameesha Patel Humraaz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जब 'हमराज' में अमीषा पटेल को गले लगाना बॉबी देओल को पड़ा था भारी, भीड चिल्लाने लगी थी- 'तारा सिंह की सकीना है'
जब 'हमराज' में अमीषा पटेल को गले लगाना बॉबी देओल को पड़ा था भारी, लोगों ने कर दिया था हंगामा
बॉलीवुड
'मैं उनके लिए बहुत खुश हूं', गौरी स्प्रैट संग आमिर खान की तीसरी शादी पर बोले विक्की कौशल
'मैं उनके लिए बहुत खुश हूं', गौरी स्प्रैट संग आमिर खान की तीसरी शादी पर बोले विक्की कौशल
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
बॉलीवुड
'मेरी शादी है 5 जुलाई को...', आमिर खान ने बताया गौरी स्प्रैट संग वेडिंग प्लान, देखें वीडियो
'मेरी शादी है 5 जुलाई को...', आमिर खान ने बताया गौरी स्प्रैट संग वेडिंग प्लान, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को दी श्रद्धांजलि
ईरान पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को दी श्रद्धांजलि
बिहार
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
न्यूज़
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप के बीच पसरा मातम, गोली माकर फुटबॉलर की हत्या, 5 महीने पहले हुई थी शादी
FIFA वर्ल्ड कप के बीच पसरा मातम, गोली माकर फुटबॉलर की हत्या, 5 महीने पहले हुई थी शादी
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
इंडिया
Explained: ये मजाक नहीं है... दिल्ली की 41 डिग्री सेल्सियस में 53 डिग्री गर्मी की वजह पाकिस्तान! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
ये मजाक नहीं... दिल्ली की 41 डिग्री में 53 डिग्री गर्मी की वजह PAK! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
ऑटो
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम
लाइफस्टाइल
Birth Rate Decline: टूट गया 50 साल का रिकॉर्ड! जन्म लेने वाले बच्चों से ज्यादा हो रही मौतें, आंकड़े हैरान करने वाले
टूट गया 50 साल का रिकॉर्ड! जन्म लेने वाले बच्चों से ज्यादा हो रही मौतें, आंकड़े हैरान करने वाले
ABP NEWS
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की परिक्रमा का वीडियो हुआ वायरल
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की परिक्रमा का वीडियो हुआ वायरल
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
Embed widget