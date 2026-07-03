जब 'हमराज' में अमीषा पटेल को गले लगाना बॉबी देओल को पड़ा था भारी, लोगों ने कर दिया था हंगामा

एक्ट्रेस अमीषा पटेल की फिल्म 'हमराज' आज भी लोगों के बीच पॉपुलर है. फिल्म में बॉबी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी था. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने हमराज की शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताया. उन्होंने बताया कि 'गदर: एक प्रेम कथा' की जबरदस्त सफलता का असर इतना था कि फैंस बॉबी देओल को एक अहम सीन में उन्हें गले लगाने तक नहीं दे रहे थे.

हमराज की शूटिंग में मच गया था बवाल

'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' में बतौर स्पेशल गेस्ट पहुंचीं अमीषा पटेल ने 'हमराज' की शूटिंग का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि साल 2002 में जयपुर किले में बॉबी देओल के साथ क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के दौरान वहां मौजूद भीड़ उन्हें 'गदर' की सकीना समझ बैठी, जिसके चलते शूटिंग के बीच ही लोगों ने हंगामा कर दिया.

अमीषा पटेल ने कहा, 'जब मैं जयपुर किले में बॉबी देओल के साथ 'हमराज' की शूटिंग कर रही थी, तब क्लाइमैक्स सीन में बॉबी को मुझे गले लगाना था. जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, वहां मौजूद भीड़ जोर-जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो, ये तो तुम्हारे भाई की अमानत है. तारा सिंह इसे पाकिस्तान से लेकर आया है, इसे मत छुओ.'

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अमीषा ने बताया कि इसके बाद उन्होंने लोगों को समझाया कि ये सिर्फ फिल्म की शूटिंग है. फिर भीड़ को शांत कराया गया और फिर शूटिंग पूरी की गई. उन्होंने आखिर में देओल परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके साथ काम करना बेहद शानदार एक्सपीरिंय रहा और वे सभी बहुत अच्छे इंसान हैं.

'हमराज' के बार में

'हमराज' का निर्देशन अब्बास-मस्तान ने किया था. साल 2002 में रिलीज हुई इस फिल्म में बॉबी देओल, अक्षय खन्ना, अमीषा पटेल, जॉनी लीवर और सुहासिनी मुले अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. 'बरदाश्त नहीं कर सकता', 'आंखें बंद करके' जैसे गाने भी उस समय काफी हिट हुए थे.

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बता दें, 'हमराज' से एक साल पहले, अमीषा पटेल ने अनिल शर्मा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' से जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की थी. फिल्म में उन्होंने सनी देओल के साथ सकीना का किरदार निभाया था, जबकि सनी तारा सिंह के रोल में नजर आए थे. इसके बाद सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी 'गदर 2' में फिर साथ नजर आई. वहीं अब गदर 3 पर भी मुहर लग चुकी है.