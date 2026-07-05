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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनटूट रही हैं प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की शादी? सामने आई रिश्ते की सच्चाई

टूट रही हैं प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की शादी? सामने आई रिश्ते की सच्चाई

Prince Narula Yuvika Chaudhary Relationship: एक्टर प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के रिश्ते को लेकर कई खबरें सामने आ रही है कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है. हालांकि अब इसकी सच्चाई सामने आ गई है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 05 Jul 2026 09:05 PM (IST)
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टीवी एक्टर प्रिंस नरूला अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए हैं. इन दिनों खबरें आ रही हैं कि प्रिंस और उनकी पत्नी युविका चौधरी के बीच के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं. साथ ही तलाक को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं, जिससे उनके फैंस परेशान हो गए हैं और कई सवाल कर रहे हैं. इसी बीच आइए इस बात की पूरी सच्चाई आपको बताते हैं. 

प्रिंस और युविका के रिश्ते में आई दरार?

हाल ही में प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने एक-दुसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो पर दिया था, जिसके बाद उनके अलग होने और तलाक की खबरें सामने आई. सभी को लगा कि शायद प्रिंस और युविका के बीच का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा हैं. लेकिन अब प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने सोशल मीडिया पर साथ में एक वीडियो शेयर की, जिसमें दोनों एस्ट्रोलॉजी ऐप को प्रमोट करते हुए नजर आए. साथ ही अपने रिश्ते पर बात भी की, जिससे साफ हो गया कि प्रिंस और युविका अलग नहीं हो रहे हैं. ये बस एक ब्रांड का प्रमोशन था, जिसके लिए उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया. 

 
 
 
 
 
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पहले भी आई थी खबरें 

हालांकि ये पहली बार नहीं हैं, इससे पहले भी जनवरी 2026 में प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के तलाक की खबरें आई थी. जब दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि वो 'द 50' शो का हिस्सा बनेंगे. उस बीच फैंस को ये बात अजीब लगी कि दोनों एक कपल है और सोशल मीडिया पर साथ में पोस्ट करते है, तो इस बार क्यों नहीं किया. वहीं 2025 में भी दोनों के अलग होने की खबरें आई थी, लेकिन तब युविका चौधरी ने इसे खारिज किया था. 

ये भी पढ़ें: 'हेरा फेरी 3' को लेकर अक्षय कुमार की प्रोडक्शन हाउस का बड़ा ऐलान, जारी किया लीगल नोटिस

प्रिंस और युविका की लव स्टोरी 

बता दें कि प्रिंस और युविका की दोस्ती 2015 में 'बिग बॉस 9' से शुरू हुई थी. दोनों ने शो में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया और देखभाल की. बाद में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और प्रिंस ने उन्हें प्रपोज कर दिया. करीब 3 साल डेट करने के बाद दोनों ने 12 अक्टूबर 2018 को शादी कर ली. वहीं करीब 6 साल बाद अक्टूबर 2024 में दोनों ने अपनी बेटी इकलीन का स्वागत किया. 

ये भी पढ़ें: फेक हैरेसमेंट के आरोपों के बीच 'लॉक अप 2' में हुई शिल्पा शिंदे की एंट्री, पहली वाइल्ड कार्ड बन पलटेंगी गेम

Input By : आकांक्षा कपिल
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Published at : 05 Jul 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
Yuvika Chaudhary Prince Narula
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