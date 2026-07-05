अंश की रिहाई के बाद प्रेम पर लगा चोरी का आरोप, स्नेहा के सामने दुर्गावती ने रखीं 3 बड़ी शर्तें

टीवी के पसंदीदा शोज़ के अपकमिंग एपिसोड्स में कई बड़े ट्विस्ट और दिलचस्प मोड़ देखने को मिलने वाले हैं. टॉप 5 सीरियल्स में ऐसी उथल-पुथल मचने वाली है, जिसकी कल्पना शायद दर्शकों ने भी नहीं की होगी. कहीं सालों पुराना छुपा हुआ राज बेपर्दा होने वाला है, तो कहीं प्यार के बीच नफरत की एक नई दीवार खड़ी होने वाली है. आपके पसंदीदा किरदारों की जिंदगी में ऐसे बड़े तूफान आने वाले हैं, जो पूरी कहानी का रुख पलट कर रख देंगे. आइए जानते हैं 5 टीवी शोज़ के लेटेस्ट स्पॉइलर्स.

'अनुपमा'

रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में जबरदस्त फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा. अनुपमा अपने पोते अंश को बेगुनाह साबित कर जेल से बाहर ले आएगी, जिसके बाद घर में शादी की तैयारियां और रस्में एक बार फिर शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसी खुशी के बीच प्रेम पर अनुपमा की रेसिपी डायरी चोरी करने का आरोप लगेगा. इस नए विवाद से शादी का माहौल बिगड़ जाएगा.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा. 10 साल की जेल की सजा पूरी करने के बाद तुलसी विरानी 'शांति निकेतन' लौटेगी, लेकिन बिखरे हुए परिवार को देखकर हैरान रह जाएगी. अब परिवार को दोबारा एक करना और पोते पार्थ की सच्चाई सामने लाना उसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी. वहीं, करण और गौतम के बीच संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ेगा, जबकि तुलसी को पता चलेगा कि पार्थ अपनी पत्नी वैष्णवी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है.

'तुम से तुम तक'

'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा. जेल से फरार होकर जालंधर, अनु को राजनंदिनी से जुड़ा एक बड़ा सच बताने की कोशिश करेगा, लेकिन अनु उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगी और उसे पुलिस बुलाने की धमकी दे देगी. इसके बाद झेंडे की खतरनाक साजिश के चलते जालंधर का एक्सीडेंट हो जाएगा. इस घटना से अनु गहरे सदमे में चली जाएगी और आर्यवर्धन के इरादों पर उसे शक होने लगेगा.

'गंगा माई की बेटियां'

'गंगा माई की बेटियां' के अपकमिंग एपिसोड में सिद्धू और स्नेहा की जिंदगी बड़ा मोड़ लेने वाली है. दुर्गावती, स्नेहा को बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तीन शर्तें रखेगी. इनमें सबसे पहले स्नेहा को सबके सामने माफी मांगनी होगी, परिवार के बिजनेस से दूर रहना होगा और घर के सभी रीति-रिवाजों का पालन करना होगा. दुर्गावती साफ कहेगी कि अगर स्नेहा इन शर्तों को पूरा नहीं करती, तो सिद्धू को ही उसे घर से बाहर करना होगा. मां की खुशी के लिए सिद्धू ये वादा कर लेगा.

'वसुधा'

'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में वसु-देव के फैंस को बड़ा रोमांटिक पल देखने को मिलेगा. देवांश की जिद्द के आगे झुकते हुए वसुधा पहली बार उसे 'आई लव यू' कहेगी. अपनी झिझक छोड़कर किया गया ये इजहार दोनों के रिश्ते में नया मोड़ लेकर आएगा. वहीं, समर के खुलासे के बाद घर का माहौल अब भी बदला-बदला रहेगा. इसी बीच चंद्रिका सिंह चौहान के मन में वसुधा को लेकर नई भावनाएं और रिश्तों को लेकर दुविधा देखने को मिलेगी.

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