रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में माही और गौतम की शादी की शादी का ट्रैक खत्म हो चुका है. अनुपमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि गौतम उसी के घर का दामाद बन जाएगा. दूसरी तरफ परी के तलाक की बात सुन तोषु का पारा हाई हो जाता है.वो राजा और कोठारी परिवार को सबक सिखाने के लिए उनके घर पहुंच जाता है.

वहीं, परी का भी दिमाग बुरी तरह से खराब होने वाला है. अनुपमा में जल्द ही बड़ा तमाशा देखने को मिला है. शाह हाउस में एक बार फिर से बड़ा बखेड़ा देखने को मिलेगा. वहीं, पाखी अपनी बेटी ईशानी पर अब लगाम लगाने के बारे में सोचेगी. वो ईशानी की शादी करवाने का फैसला करती है.

अनुपमा होगी परेशान

लेकिन ईशानी अपनी मां की मर्जी से शादी करने से मना कर देगी. इतना ही नहीं ईशानी जान तक देने की धमकी देती है. परी, राही और अंश की जिंदगी बर्बाद होते देख अनुपमा परेशान होने वाली है. अनुपमा कहती है कि बहू होने की वजह से हमेशा लड़कियों को ही पिसना पड़ता है.

रिपोर्ट के अनुसार परी से पिटने के बाद राजा का दिमाग ठीक हो जाएगा. परी को मनाने के लिए वो सबके सामने तलाक के पेपर्स को जला देगा. ये सब देख वसुंधरा भड़कने वाली है.आपसी मतभेदों की वजह से राही और प्रेम के बीच झगड़ा होगा. ऐसे में अनुपमा उनके झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेगी. इस दौरान प्रेम में अनुपमा को वनराज दिखने वाला है.

माही को गौतम बनाएगा बेवकूफ

अनुपमा को प्रेम उसके मामलों से दूर रहने के लिए कहेगा. इस बात को सुन अनुपमा हैरान हो जाएगी. वहीं, दूसरी तरफ माही को गौतम बेवकूफ बनाएगा और जमकर उसके कान भरेगा. माही भी गौतम के सामने परिवार को लेकर भरे अपने मन के जहर को उगल देगी. वहीं, प्रेम को अपनी गलती का एहसास होने वाला है. वो जल्द ही राही को डेट पर लेकर जाएगा और उसे सॉरी बोलेगा.

