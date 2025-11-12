बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत की फैंस को बहुत चिंता है. वो उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं. 89 साल के धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे हैं. तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब धर्मेंद्र के फैंस के लिए एक चैन की सांस लेने वाली खबर सामने आई है. एक्टर को ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने पर डॉक्टर ने भी हेल्थ अपडेट दिया है.

कैसी है धर्मेंद्र की तबीयत

ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए धर्मेंद्र के ट्रीटमेंट को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने कहा-उनका इलाज लंबे वक्त से मेरे पास चल रहा है. उन्हें अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन इलाज की प्रकिया यानी उनका इलाज वो घर पर भी जारी रहेगा. बता दें धर्मेंद्र को आज सुबह 7:30 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया है. उनके बेटे बॉबी देओल उन्हें एंबुलेंस में घर लेकर चले गए हैं. अब धर्मेंद्र का इलाज घर पर ही होगा.

सनी देओल की टीम ने दिया था बयान

धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की टीम ने उनकी तबीयत को लेकर अपडेट दिया था. उन्होंने कहा- अभी धर्मेंद्र मेडिकल केयर में हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है. ट्रीटमेंट का असर हो रहा है. हम सब उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं.

फैंस कर रहे जल्दी ठीक होने की कामना

सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक हर कोई उनके जल्दी ठीक होने की कामना कर रहा है. दिव्या दत्ता ने लिखा- सर और मैं पंजाब के एक ही शहर साहनेवाल से हैं. उनकी फिल्मों और उन्होंने एक ऐसा रिश्ता बनाया है. वह हमारी ज़िंदगी में बसे हैं...हमारे बचपन में. हीमैन. जल्दी ठीक हो जाओ धरमजी. आप बहुत प्यारे हैं. सिमरत कौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा- हम सभी वाहेगुरु के सामने अरदास कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं. हम सभी की प्रार्थना उनके साथ हैं.

