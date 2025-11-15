दुलकर सलमान की 'कांथा' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. इसी के साथ इसकी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत हुई है. वहीं फैंस इसकी ओटीटी रिलीज के बारे में भी जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. चलिए यहां जानते हैं थिएट्रिकल रन के बाद 'कांथा' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

'कांथा' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

पीरियड ड्रामा फिल्म 'कांथा' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया है. फिल्म की खूब तारीफ हो रही है. इसी के साथ इसकी ओटीटी रिलीज की डिटेल भी आ गई है. बता दें कि 'कांथा' के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं. इस साल की शुरुआत में दिग्गज प्लेटफॉर्म ने इस फिल्म को अपनी ग्रैंड पंडिगाई लाइनअप का हिस्सा डिक्लेयर किया था. स्ट्रीमिंग दिग्गज ने फिल्म को इन लाइन के साथ डिस्क्राइब किया था, "दो कलाकार, एक झगड़ा, एक सबक जो वे कभी नहीं भूलेंगे."

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल अपडेट के मुताबिक, यह फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में अवेलेबल होगी. हालांकि ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है.

'कांथा' पहले दिन कितना करेगी कलेक्शन?

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांथा' ने रिलीज के पहले दिन 4 करोड़ रुपये की शानदार कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. वहीं फिल्म की खूब तारीफ हो रही है. जिसके बाद मेकर्स को उम्मीद है कि वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आएगी और ये मोटा कलेक्शन कर लेगी.

'कांथा' के बारे में

सेल्वमनी सेल्वराज द्वारा निर्देशित, 'कांथा' दर्शकों को 1950 के दशक के मद्रास सिनेमा के सुनहरे दौर में ले जाती है. दुलकर सलमान ने फिल्म में सुपरस्टार टीके महादेवन की भूमिका निभाई है और कहानी महादेवन और उनके पूर्व गुरु और फिल्म निर्माता अय्या के बीच गहरे झगड़े के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें अभिमान, विश्वासघात, आर्टिस्टिक राइवलरी को दिखाया गया है. इस पीरियड ड्रामा में दुलकर सलमान के अलावा भाग्यश्री बोरसे, समुथिरकानी और राणा दग्गुबाती ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं.