अपनी डिग्री पूरी करने के बाद, स्नेहा रेड्डी भारत लौट आईं और अपने पिता के संस्थान इंस्टीट्यूट में एकेडेमिक और प्लेसमेंट सेल की डायरेक्टर के रूप में काम करने लगीं. इस रोल से उन्हें बिजनेस एंड मैनेजमेंट में वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला.