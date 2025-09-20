हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किसी अप्सरा से कम नहीं हैं अल्लू अर्जुन की पत्नी , स्नेहा रेड्डी की खूबसूरती के आगे साउथ-बॉलीवुड की हसीनाएं भी हैं फेल

By : निशा शर्मा  | Updated at : 20 Sep 2025 02:38 PM (IST)
अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी लाइमलाइट से दूर रहती हैं लेकिन वे इंटरनेट सेंसेशन हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें आग लगाए रहती हैं. वैसे पुष्पा स्टार की रियल वाइफ वाकई बला की खूबसूरत हैं. वहीं वे काफी ग्लैमरस भी हैं इसलिए तो अल्लू अर्जुन एक नजर देखते ही उनके दीवाने हो गए थे. यहां 10 तस्वीरों में देखिए स्नेहा रेड्डी की खूबसूरती

अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा हैदराबाद की एक प्रेस्टिजियस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता, कंचारला चंद्रशेखर रेड्डी, एक बिजनेसमैन हैं और तेलंगाना की राजधानी में एक एजुकेशनल इंस्टीट्टूय के प्रेसिडेंट भी हैं
एक फेमस इंटरनेशनल स्कूल से अपनी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, स्नेहा ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन में इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की.
अपनी डिग्री पूरी करने के बाद, स्नेहा रेड्डी भारत लौट आईं और अपने पिता के संस्थान इंस्टीट्यूट में एकेडेमिक और प्लेसमेंट सेल की डायरेक्टर के रूप में काम करने लगीं. इस रोल से उन्हें बिजनेस एंड मैनेजमेंट में वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला.
कई साल पहले उनकी मुलाक़ात अल्लू अर्जुन से हुई और साथ में ज़्यादा समय बिताने के कारण वे एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. इस जोड़े ने 2010 में सगाई की और 2011 में शादी कर ली.
2014 में, उन्होंने अपने पहले बच्चे, अल्लू अयान का वेलकम किया था. इसके बाद उनकी बेटी, अल्लू अरहा, का जन्म 2016 में हुआ.
इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्नेहा रेड्डी की अनुमानित नेटवर्थ 42 करोड़ रुपये है. यह उन्हें देश के सबसे प्रॉमिनेंट एंटरप्रेन्योर और इंफ्लूएंसर में से एक बनाता है.
एक प्यारी मां और इंटरनेट सेलिब्रिटी होने के अलावा, स्नेहा रेड्डी स्टूडियो पिकाबू नाम का एक बिजनेस भी चलाती हैं. ये स्टार्टअप ऑनलाइन फोटो स्टूडियो, हैदराबाद के एक प्रेस्टिजियस इलाके में है.
स्नेहा अक्सर इंटरनेट पर अपने एक से बढ़कर एक लुक की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
स्नेहा इतनी खूबसूरत और गॉर्जियस हैं कि उनके आगे एक्ट्रेसेस भी फेल लगती हैं.
इस तस्वीर में अल्लू अर्जुन की पत्नी काफी स्टाइलिश लग रही हैं. उनसे नजरें हटाना मुश्किल है.
Published at : 20 Sep 2025 02:38 PM (IST)
Tags :
Allu Arjun Sneha Reddy

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

