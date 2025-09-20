एक्सप्लोरर
किसी अप्सरा से कम नहीं हैं अल्लू अर्जुन की पत्नी , स्नेहा रेड्डी की खूबसूरती के आगे साउथ-बॉलीवुड की हसीनाएं भी हैं फेल
Allu Arjun Wife Sneha Reddy 10 Beautiful Pics: अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी किसी हिरोइन से कम नहीं हैं. वे इतनी खूबसूरत हैं कि उनके आगे बॉलीवुड और साउथ की एक्ट्रेसेस फीकी लगती हैं.
अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी लाइमलाइट से दूर रहती हैं लेकिन वे इंटरनेट सेंसेशन हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें आग लगाए रहती हैं. वैसे पुष्पा स्टार की रियल वाइफ वाकई बला की खूबसूरत हैं. वहीं वे काफी ग्लैमरस भी हैं इसलिए तो अल्लू अर्जुन एक नजर देखते ही उनके दीवाने हो गए थे. यहां 10 तस्वीरों में देखिए स्नेहा रेड्डी की खूबसूरती
Published at : 20 Sep 2025 02:38 PM (IST)
Tags :Allu Arjun Sneha Reddy
