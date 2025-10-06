रविवार को, कंतारा चैप्टर 1 ने कुछ हालिया बड़ी रिलीज़ों के कुल कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, जिसमें सितारे ज़मीन पर (266 करोड़ रुपये) और लोकाब चैप्टर 1 (290 करोड़ रुपये) शामिल हैं. कंतारा चैप्टर 1 ने 2023 की बड़ी पैन-इंडिया स्लीपर हिट, हनुमान के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पछाड़ दिया, जिसने दुनिया भर में 298 करोड़ रुपये कमाए थे. लेकिन कांतारा चैप्टर 1 की सबसे बड़ी जीत केजीएफ चैप्टर 1 (248 करोड़ रुपये) के दुनिया भर में कलेक्शन को पार करना है. यह इसे अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बनाता है, जो केवल केजीएफ चैप्टर 2 (1248 करोड़ रुपये) और पहली कंतारा (400 करोड़ रुपये) से पीछे है.