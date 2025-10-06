एक्सप्लोरर
Kantara Chapter 1 BO Day 4 Worldwide: दुनियाभर में 'कांतारा चैप्टर 1' का भौकाल, चार दिन में 300 करोड़ के हुई पार, 'छावा' के रिकॉर्ड पर मंडराया खतरा!
होम्बले फिल्म्स की ‘कांतारा: चैप्टर 1’ देश और दुनियाभर से सिनेमाघरों में दहाड़ रही है. इसी के साथ ये फिल्म छप्परफाड़ कमाई भी कर रही है. रिलीज के चार दिनों में इसने वर्ल्डवाइड कमाल कर दिया है.
कांतारा: चैप्टर 1 ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. इस फिल्म ने दमदार शुरूआत की और फिर रिलीज के चार दिनों में तो इसने ना केवल धमाकेदार परफॉर्म किया है बल्कि कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं और दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया है. चलिए यहां जानते हैं कांतारा चैप्टर 1 ने वर्ल्डवाइड चार दिनों में कितनी कमाई की है.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 06 Oct 2025 12:54 PM (IST)
Tags :Rishab Shetty Kantara Chapter 1
साउथ सिनेमा
7 Photos
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
साउथ सिनेमा
7 Photos
किसी महल से कम नहीं है विजय देवरकोंडा का घर, इनसाइड तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें
साउथ सिनेमा
10 Photos
हीरोइन से कम नहीं हैं 'कांतारा' एक्टर ऋषभ शेट्टी की वाइफ प्रगति, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
चुनाव 2025
Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है EC का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
Advertisement
साउथ सिनेमा
7 Photos
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion