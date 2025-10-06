हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
होम्बले फिल्म्स की ‘कांतारा: चैप्टर 1’ देश और दुनियाभर से सिनेमाघरों में दहाड़ रही है. इसी के साथ ये फिल्म छप्परफाड़ कमाई भी कर रही है. रिलीज के चार दिनों में इसने वर्ल्डवाइड कमाल कर दिया है.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 06 Oct 2025 01:04 PM (IST)
कांतारा: चैप्टर 1 ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. इस फिल्म ने दमदार शुरूआत की और फिर रिलीज के चार दिनों में तो इसने ना केवल धमाकेदार परफॉर्म किया है बल्कि कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं और दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया है. चलिए यहां जानते हैं कांतारा चैप्टर 1 ने वर्ल्डवाइड चार दिनों में कितनी कमाई की है.

होम्बले फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस और ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखी और डायरेक्टेड फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 देश ही नहीं दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही है.
सिर्फ चार दिनो में ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया है. ये कन्नड़ फिल्म अब इस साल दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये की कमाई पार करने वाली इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई है, और इसी के साथ इसने हाल की कुछ बड़ी हिट फिल्मों के साथ-साथ कई ऑल टाइम ग्रॉसिंग फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है.
कांतरा चैप्टर 1 ने संडे को घरेलू बाजार में शानदार परफॉर्म किया और चौथे दिन देश में 61 करोड़ रुपयों का नेट कलेक्शन किया. इसी के साथ ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म को अपने एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड में 223.25 करोड़ (ग्रॉस 268 करोड़ रुपये) की कमाई कर ली. 2022 में केजीएफ चैप्टर 2 के ऐतिहासिक 380 करोड़ रुपये के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन के बाद कांतारा चैप्टर 1 कन्नड़ की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म बन गई है.
विदेशों में,
रविवार को, कंतारा चैप्टर 1 ने कुछ हालिया बड़ी रिलीज़ों के कुल कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, जिसमें सितारे ज़मीन पर (266 करोड़ रुपये) और लोकाब चैप्टर 1 (290 करोड़ रुपये) शामिल हैं. कंतारा चैप्टर 1 ने 2023 की बड़ी पैन-इंडिया स्लीपर हिट, हनुमान के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पछाड़ दिया, जिसने दुनिया भर में 298 करोड़ रुपये कमाए थे. लेकिन कांतारा चैप्टर 1 की सबसे बड़ी जीत केजीएफ चैप्टर 1 (248 करोड़ रुपये) के दुनिया भर में कलेक्शन को पार करना है. यह इसे अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बनाता है, जो केवल केजीएफ चैप्टर 2 (1248 करोड़ रुपये) और पहली कंतारा (400 करोड़ रुपये) से पीछे है.
ओरिजिनल हिट फिल्म कांतारा (2022) की ये प्रीक्वल, कांतारा चैप्टर 1, रहस्यमयी दुनिया की गहराइयों में लेकर जाती है, जो लोककथाओं और आस्था पर आधारित है. बता दें कि क्रिटिक्स और फैंस ने इसकी खूबसूरत सिनेमैटोग्राफी और दिल छू लेने वाले म्यूजिक की खूब तारीफ की है.
कांताराः चैप्टर 1 चौथी सदी में सेट है और यह कांतारा की पवित्र और रहस्यमय धरती की कहानी दिखाती हैय फिल्म में इसकी पुरानी कहानियां, पुराने झगड़े और खास घटनाएं दिखाई गई हैं. यहां लोककथाओं, विश्वास और संघर्ष की कहानी है, जो सीधे धरती से जुड़ी है.
फिल्म में ऋषभ शेट्टी, सप्तमी गौड़ा, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम, पीडी सतीश चंद्र, प्रकाश थुमिनाड जैसे कई कलाकार हैं, जिन्होंने इस कहानी को जीता-जागता बना दिया है.
कांताराः चैप्टर 1 को ऋषभ शेट्टी ने लिखा, डायरेक्ट किया और उसमें लीड भूमिका निभाई निभाई है. इस फिल्म को विजय किरगंदुर ने हॉम्बाले फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म में अरविंद एस. कश्यप की सिनेमेटोग्राफी है, जबकि बी. अजनीश लोकनाथ का म्यूजिक है, जिन्होंने इस कहानी की जादुई दुनिया को बनाने में बड़ी मदद की. कांतारा: चैप्टर 1, 2 अक्टूबर 2025 को दुनियाभर में रिलीज हुई थी.
Published at : 06 Oct 2025 12:54 PM (IST)
Embed widget