इस लिस्ट के पहले नंबर पर काजल अग्रवाल की फिल्म 'अवे' है. इस साइकोलॉजिकल फिल्म में काजल अग्रवाल ने मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पीड़ित लड़की का लीड रोल निभाया है. फिल्म की कहानी आपके दिल को तो छू ही लेगी साथ में कई भयानक सींस देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी. इस तेलुगु फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.