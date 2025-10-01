हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
साउथ की इन फिल्मों को देख दर्शकों के खड़े हो गए रोंगटे,जबरदस्त है क्लाइमेक्स, जानें-किन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

साउथ की इन फिल्मों को देख दर्शकों के खड़े हो गए रोंगटे,जबरदस्त है क्लाइमेक्स, जानें-किन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

South Films On Ott: ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 के चर्चे हर जगह हो रहे हैं. इसमें आपको गजब की कहानी और वीएफएक्स देखने को मिलेगे. लेकिन रिलीज के पहले ओटीटी पर जरूर देखें साउथ की ये बेहतरीन फिल्में

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 03:37 PM (IST)
South Films On Ott: ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 के चर्चे हर जगह हो रहे हैं. इसमें आपको गजब की कहानी और वीएफएक्स देखने को मिलेगे. लेकिन रिलीज के पहले ओटीटी पर जरूर देखें साउथ की ये बेहतरीन फिल्में

ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म कांतारा चैप्टर 1 कल यानी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म में आपको गजब की कहानी और किरदार देखने मिलेंगे. लेकिन इसके पहले ओटीटी पर पहले से मौजूद इन साउथ फिल्मों को जरूर निपटा लें जिसकी कहानी आपके होश उड़ा देगी

1/7
इस लिस्ट के पहले नंबर पर काजल अग्रवाल की फिल्म 'अवे' है. इस साइकोलॉजिकल फिल्म में काजल अग्रवाल ने मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पीड़ित लड़की का लीड रोल निभाया है. फिल्म की कहानी आपके दिल को तो छू ही लेगी साथ में कई भयानक सींस देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी. इस तेलुगु फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
इस लिस्ट के पहले नंबर पर काजल अग्रवाल की फिल्म 'अवे' है. इस साइकोलॉजिकल फिल्म में काजल अग्रवाल ने मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पीड़ित लड़की का लीड रोल निभाया है. फिल्म की कहानी आपके दिल को तो छू ही लेगी साथ में कई भयानक सींस देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी. इस तेलुगु फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
2/7
लिस्ट के अगले नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'कुंबलनगी नाइट्स' का नाम शामिल है. फिल्म की चार भाई के इर्द–गिर्द घूमती है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सबसे छोटे भाई को प्यार हो जाता है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर जरूर एंजॉय करें.
लिस्ट के अगले नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'कुंबलनगी नाइट्स' का नाम शामिल है. फिल्म की चार भाई के इर्द–गिर्द घूमती है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सबसे छोटे भाई को प्यार हो जाता है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर जरूर एंजॉय करें.
3/7
साउथ की फिल्म 'सरपट्टा परंबराई' की कहानी भी आपको बहुत इंप्रेस करेगी. इस तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा की कहानी एक लड़के पर बेस्ड है जिसे जिंदगी फिर से उसका बॉक्सिंग करियर शुरू करने का मौका देती है. लेकिन इस बीच उसे कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है. फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
साउथ की फिल्म 'सरपट्टा परंबराई' की कहानी भी आपको बहुत इंप्रेस करेगी. इस तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा की कहानी एक लड़के पर बेस्ड है जिसे जिंदगी फिर से उसका बॉक्सिंग करियर शुरू करने का मौका देती है. लेकिन इस बीच उसे कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है. फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
4/7
धनुष स्टारर फिल्म 'करनन' की कहनी भी आपके दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ देगी. इस तमिल फिल्म को साउथ इंडियन ऑडियंस के साथ हिंदी ऑडियंस ने भी बहुत प्यार दिया है. फिल्म में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बखूबी दिखाया गया जिसकी बहुत सराहना हुई थी. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर जरूर देखें.
धनुष स्टारर फिल्म 'करनन' की कहनी भी आपके दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ देगी. इस तमिल फिल्म को साउथ इंडियन ऑडियंस के साथ हिंदी ऑडियंस ने भी बहुत प्यार दिया है. फिल्म में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बखूबी दिखाया गया जिसकी बहुत सराहना हुई थी. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर जरूर देखें.
5/7
लिस्ट के अगले नंबर पर दुलकर सलमान की फिल्म 'उस्ताद होटल' है. इस फिल्म में एक्टर ने फैजी नाम के लड़के का किरदार निभाया था जो अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध शेफ बनने का सपना देखता है. इस फिल्म को आप जिओ हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं.
लिस्ट के अगले नंबर पर दुलकर सलमान की फिल्म 'उस्ताद होटल' है. इस फिल्म में एक्टर ने फैजी नाम के लड़के का किरदार निभाया था जो अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध शेफ बनने का सपना देखता है. इस फिल्म को आप जिओ हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं.
6/7
लोकेश कनगराज की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मानगरम' 2007 में रिलीज हुई थी. फिल्म के स्टारकास्ट समेत फिल्म की कहानी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने छप्पर फाड़ कमाई की थी. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
लोकेश कनगराज की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मानगरम' 2007 में रिलीज हुई थी. फिल्म के स्टारकास्ट समेत फिल्म की कहानी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने छप्पर फाड़ कमाई की थी. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
7/7
महेश नारायणन की फिल्म 'मलिक' भी इस लिस्ट का हिस्सा है. एक्शन और सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
महेश नारायणन की फिल्म 'मलिक' भी इस लिस्ट का हिस्सा है. एक्शन और सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Published at : 01 Oct 2025 03:37 PM (IST)
Tags :
Malik Maanagaram Ustad Hotel

Photo Gallery

View More
