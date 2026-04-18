विग्नेश शिवन ने बताया, जब नयनतारा को गुस्सा आता है तो क्या होता है

निर्देशक विग्नेश शिवन इन दिनों अपनी लेटेस्ट फिल्म लव इंश्योरेंस कंपनी और बेबाक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं.एक हफ्ते पहले रिलीज हुई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक रिएक्शन मिल रहा है.खासतौप पर शहरी इलाकों में दर्शकों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली.

प्रदीप रंगनाथन और एसजे सूर्या स्टारर LIK को ब्लॉकबस्टर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे विग्नेश शिवन की बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जा सकता है.फिल्म की सफलता के साथ-साथ नयनतारा के संग उनकी पर्सनल लाइफ एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है.

विग्नेशन ने नयनाता के बारे में की बात

बिहाइंडवुड्स को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में विग्नेश शिवन ने अपनी वाइफ नयनतारा के संग झगड़ों के बारे में खुलकर बात की. विग्नेश शिवन ने कहा,'जब झगड़ों की बात आती है, तो नयनतारा सचमुच एक आतंकवादी है.गुस्सा आने पर उनका रूप ही बदल जाता है.'

उन्होंने आगे कहा कि वो आमतौर पर झगड़े को सुलझा लेते हैं.फैंस को कपल का ये ईमानदार बयान काफी पसंद आया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस बयान से ये भी पता चलता है कि काम में व्यस्त होने के बाद भी दोनों एक-दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं.

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विग्नेश शिवन ने ये भी बताया कि नयनतारा उनके क्रिएटिव प्रोसेस में किस तरह से इंवोल्व रहती है.उन्होंने कहा,'मैं जो भी लिरिक्स लिखता हूं, उसे सबसे पहले मैं नयनतारा को भेजता हूं.'जब वो हॉर्ट इमोजी भेजती हैं, तभी उसे मैं म्यूजिक डायरेक्टर को भेजता हूं.'इससे पता चलता है कि दोनों के बीच किस लेवल का ट्रस्ट और रेस्पेक्ट है.

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विग्नेश शिवन ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने के साथ-साथ फाइनेंशियल गोल को लेकर भी खुलासा किया.उन्होंने कहा,'मैं 300 से 350 करोड़ रुपये कमाकर अपने फ्यूचर के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में डालना चाहता हूं.'उन्होंने कहा कि इससे उन्हें 21 करोड़ रुपये हर साल इनकम होगा.

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