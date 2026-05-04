रामचरण की 'पेड्डी' में दिखेगा श्रुति हासन का जलवा, फिल्म के स्पेशल सॉन्ग में हुई धमाकेदार एंट्री

साउथ सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में रामचरण ने फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान किया था, जो 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इसी बीच फिल्म को लेकर एक और अपडेट सामने आ गई है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, साथ ही दर्शक इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो गए है.

डांस नंबर में श्रुति हासन आएंगी नजर

रामचरण की इस फिल्म के एक हाई एनर्जी स्पेशल डांस नंबर में पॉपुलर एक्ट्रेस और सिंगर श्रुति हासन की एंट्री हुई है, जिसकी शूटिंग भी चल रही है. इस खबर के आते ही फैंस इस गाने का बेसब्री से इंतजार करने लगे है. इससे पहले फिल्म का एक गाना 'चिकीरी चिकिरी' बहुत पॉपुलर हो चुका है, जिसे यूट्यूब पर अब तक 200 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं इसका दूसरा गाना 'राई राई रा रा' को भी यूट्यूब पर 65 मिलियन व्यूज मिले है, जिससे पता चलता है कि दर्शकों को फिल्म के गाने बहुत पसंद आ रहे है.

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रामचरण ने बदला रूप

बता दें कि 'पेड्डी' फिल्म 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली फिल्मों में से एक है, जिसे लेकर जबरदस्त चर्चा बनी हुई है. पहले ये फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, हालांकि इसकी डेट को टाल दिया गया. अब ये 4 जून को दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार है. फिल्म में रामचरण बहुत अलग और दमदार किरदार में नजर आएंगे, जिसके लिए उन्होंने अपने फिटनेस पर बहुत काम किया है.

फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रामचरण के साथ जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे. साथ ही इसे वेंकट सतीश किलारू ने अपने बैनर वृद्धि सिनेमाज और बड़े प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. वहीं श्रुति हासन का नाम महेश बाबू, एसएस राजामौली और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'वाराणसी' से भी जुड़ा है, जिससे उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है.

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