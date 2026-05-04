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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाथलापति विजय ही नहीं, साउथ के ये 5 सुपरस्टार्स भी बन चुके सीएम, एक तो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर

थलापति विजय ही नहीं, साउथ के ये 5 सुपरस्टार्स भी बन चुके सीएम, एक तो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर

थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन सकते हैं. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने के बाद चर्चा जोरों पर है. टीवीके 234 सीटों में 108 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 04 May 2026 08:44 PM (IST)
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद थलापति विजय के नाम को लेकर चर्चा जोरों पर है कि वह तमिलनाडु के अलगे मुख्यमंत्री हो सकते हैं. उनकी पार्टी टीवीके ने 234 में 108 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके बाद थलापति को हर तरफ से बधाई मिल रही है. सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स उन्हें खूब बधाइयां दे रहे हैं. लेकिन वह कोई पहले अभिनेता नहीं हैं, जो सीएम की कुर्सी पर काबिज होने जा रहे हैं. इसके पहले भी कई स्टार्स रहे हैं. देखिए लिस्ट...

एमजी रामचंद्रन उर्फ एमजीआर

साउथ फिल्म के दिग्गज अभिनेता रहे एमजी रामचंद्रन उर्फ एमजीआर 1977 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे. 1980 में 4 महीने के अंतरिम कार्यकाल को छोड़कर, 1987 तक अपने आखिरी समय तक वह सीएम पद पर रहे. वो केवल एक्टर ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माता और सफल राजनीतिज्ञ रहे. जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें 'मक्कल थिलागम' की उपाधि से नवाजा गया था. इसका मतलब जनता का राजा होता है.

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Bharat Ratna #MGRamchandran lives in the hearts of several people. Be it the world of films or politics, he was widely respected. During his CM tenures, he initiated many efforts towards poverty

एनटी रामाराव

एनटी रामाराव भी साउथ के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक रही हैं. वह राजनीति में भी काफी एक्टिव रहे थे. उन्होंने साल 1982 में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) की स्थापना की थी. दिवंगत अभिनेता ने 1983 से 1995 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तीन उतार-चढ़ाव भरे कार्यकाल संभाले थे. 

N T Rama Rao Birth Anniversary: Apart From Films Ntr Was Also Popular In Politics Get Married At The Age Of 70 For Second Time - Entertainment News: Amar Ujala - N T

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जयललिता

जयललिता की पॉपुलैरिटी तो कमाल की रही है. उन्होंने बतौर एक्ट्रेस और राजनीतिज्ञ लोगों के बीच काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी. लोग उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे. वो लोगों के लिए मसीहा से कम नहीं थीं. तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता ने 1961 से 1980 तक फिल्मों में अपनी छाप छोड़ने के बाद राजनीति में कदम रखा था. 1991 में वह तमिलनाडु की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनकर उबरी थीं. जयललिता ने 1991 से 2016 के बीच 14 वर्षों से अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया. वह AIADMK की नेता थीं.

Know About Jayalalithaa Why Supporters See Her As A God आखिर क्यों जयललिता को 'भगवान' मानते हैं उनके प्रशंसक!

जानकी रामचंद्रन

एमजी रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन ने भी राजनीति में एंट्री की थी. वह कुछ हफ्तों के लिए साल 1988 में मुख्यमंत्री बनी थी. वह भी साउथ की जानी-मानी अभिनेत्री रहीं. उन्होंने अपने करियर में करीब 25 फिल्मों में अभिनय किया.

Karunanidhi passes away: तमिलनाडु के 5 बार सीएम रहे एम करुणानिधि का निधन

एम करुणानिधि

एम करुणानिधि इंडस्ट्री के जाने-माने स्क्रीन राइटर रहे हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर स्क्रीन राइटर ही की थी. उन्होंने करीब 20 सालों तक चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम किया. 1969 से 2011 के बीच वह 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे.

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थलापति विजय ही नहीं, साउथ के ये 5 सुपरस्टार्स भी बन चुके सीएम, एक तो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर

पवन कल्याण

इस लिस्ट में एक नाम पवन कल्याण का भी है. वह जन सेना पार्टी के प्रमुख नेता और आंध्र प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने साल 2014 में इस पार्टी की स्थापना की थी.  2019 की चुनावी हार के बाद, 2024 में TDP-BJP के साथ गठबंधन कर उन्होंने धमाकेदार वापसी की.

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Published at : 04 May 2026 08:44 PM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay Tamil Nadu Election Results 2026
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