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मधु मंटेना और ईरा त्रिवेदी ने रिवील किया बेटे का नाम, जानिए क्या है मतलब
फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना और ईरा त्रिवेदी माता- पिता बन गए हैं. कपल ने मार्च में अपने बेटे का वेलकम किया था. अब दोनों ने नाम भी रिवील कर दिया है साथ ही कई फोटोज शेयर की है.
फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी ईरा त्रिवेदी ने मार्च में एक बेटे को जन्म दिया. वहीं अब कपल ने अपने बच्चे का नाम भी रिवील कर दिया है.
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Published at : 27 Apr 2026 02:44 PM (IST)
Tags :Madhu Mantena
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