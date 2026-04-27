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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमामधु मंटेना और ईरा त्रिवेदी ने रिवील किया बेटे का नाम, जानिए क्या है मतलब

मधु मंटेना और ईरा त्रिवेदी ने रिवील किया बेटे का नाम, जानिए क्या है मतलब

फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना और ईरा त्रिवेदी माता- पिता बन गए हैं. कपल ने मार्च में अपने बेटे का वेलकम किया था. अब दोनों ने नाम भी रिवील कर दिया है साथ ही कई फोटोज शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Apr 2026 02:44 PM (IST)
फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना और ईरा त्रिवेदी माता- पिता बन गए हैं. कपल ने मार्च में अपने बेटे का वेलकम किया था. अब दोनों ने नाम भी रिवील कर दिया है साथ ही कई फोटोज शेयर की है.

फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी ईरा त्रिवेदी ने मार्च में एक बेटे को जन्म दिया. वहीं अब कपल ने अपने बच्चे का नाम भी रिवील कर दिया है.

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मधु मंटेना की पत्नी ईरा त्रिवेदी ने 21 मार्च को बेटे को जन्म दिया था. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर फैंस से साथ ये गुड न्यूज शेयर की थी.
मधु मंटेना की पत्नी ईरा त्रिवेदी ने 21 मार्च को बेटे को जन्म दिया था. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर फैंस से साथ ये गुड न्यूज शेयर की थी.
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वहीं अब कपल ने फाइनली अपने बेटे का नाम भी रिवील कर दिया है. हाल ही में उन्होंने कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है.
वहीं अब कपल ने फाइनली अपने बेटे का नाम भी रिवील कर दिया है. हाल ही में उन्होंने कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है.
Published at : 27 Apr 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Madhu Mantena

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