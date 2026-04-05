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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाधनुष संग टूटी दोस्ती पर छलका नयनतारा के पति विग्नेश का दर्द, बोले- 'वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है'

धनुष संग टूटी दोस्ती पर छलका नयनतारा के पति विग्नेश का दर्द, बोले- 'वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है'

Vignesh Shivan Interview: विग्नेश शिवन ने एक इंटरव्यू में धनुष के साथ अपनी टूटी दोस्ती को लेकर भावुक बयान दिया है. उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बताया और उनके बारे में खुलकर बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Apr 2026 10:54 PM (IST)
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साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों विग्नेश शिवन और धनुष की दोस्ती को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है. निर्देशक विग्नेश शिवन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर धनुष के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की. उन्होंने माना कि दोनों के बीच जो दूरी आ गई है, वो उनके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस है. इंटरव्यू के बाद विग्नेश का बयान एक बार फिर से चर्चा में आ गया है.

धनुष को पिता की तरह मानते हैं विग्नेश

गोबिनाथ के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के समय विग्नेश शिवन ने बहुत भावुक होकर कहा कि वो आज भी धनुष को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं. वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उनके साथ बिताया समय कभी नहीं भूल सकते. विग्नेश ने कहा कि धनुष के साथ उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था, बल्कि उसमें अपनापन भी था. धनुष का जन्म 28 जुलाई को हुआ है और विग्नेश के पिता ने इसी दिन दुनिया को अलविदा कहा था. इसी कारण विग्नेश, धनुष को अपने पिता समान मानते हैं. जब वो फिल्म 'VIP' की शूटिंग के दौरान साथ थे, तो उनके साथ ही रहते थे और उनका सम्मान करते थे. हालांकि, अब जो दूरी आ गई है, उसे लेकर उन्हें दुख होता है. उन्होंने माना कि कहीं न कहीं कुछ गलत हुआ होगा, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया. 

नयनतारा और धनुष में हुई थी बहस

बता दें कि ये विवाद 2024 में सामने आया था, जब नयनतारा ने एक ओपन लेटर के जरिए धनुष पर आरोप लगाए थे. मामला एक पुरानी फिल्म के छोटे से क्लिप को लेकर था, जिसे उनकी डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद उनके बीच बहस शुरू हो गई. हालांकि धनुष ने इस पर सार्वजनिक तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कानूनी कदम उठाए. विग्नेश और नयनतारा की मुलाकात भी उसी फिल्म के दौरान हुई थी, जो धनुष के प्रोडक्शन में बनी थी. इसी वजह से उनके बीच दूरी आ गई. काम की बात करें, तो विग्नेश अपने नए प्रोजेक्ट 'लव इंश्योरेंस कंपनी' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, वहीं नयनतारा और धनुष भी अपने-अपने आगामी प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं.

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Published at : 05 Apr 2026 10:54 PM (IST)
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Dhanush Nayanthara Vignesh Shivan
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