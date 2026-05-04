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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन

थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन

Trisha Tirupati Visit: तमिलनाडु चुनाव 2026 के नतीजों के बीच एक्ट्रेस त्रिशा का तिरुपति मंदिर दौरा चर्चा का विषय बन गया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 04 May 2026 01:22 PM (IST)
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Trisha Tirupati Visit: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बीच एक्ट्रेस त्रिशा का तिरुपति मंदिर दौरा अचानक सुर्खियों में आ गया है. जहां एक ओर राज्य की राजनीति में विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाती दिख रही है, वहीं दूसरी ओर त्रिशा की इस खास समय पर की गई आध्यात्मिक यात्रा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस दौरे की टाइमिंग ने इसे सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि राजनीतिक कयासों से जुड़ी खबर बना दिया है.

जन्मदिन से पहले मंदिर पहुंचीं त्रिशा
एक्ट्रेस ने अपने 43वें जन्मदिन से एक दिन पहले आध्यात्मिक यात्रा की. रविवार रात उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह तिरुपति जाते हुए नजर आईं. सोमवार सुबह मंदिर में पूजा करते हुए उनके वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए. इन वीडियो में वह बिना किसी शोर-शराबे के शांत तरीके से दर्शन करती दिखीं.

सोशल मीडिया पर उठे सवाल
इस दौरे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ यूजर्स ने उनके मंदिर जाने के समय को चुनाव नतीजों से जोड़कर देखा. कई पोस्ट में यह कयास लगाए गए कि उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में विजय की पार्टी TVK के लिए प्रार्थना की होगी.

वोटिंग के दिन भी किया था पोस्ट
इससे पहले 23 अप्रैल को मतदान के दिन भी त्रिशा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, जब उन्होंने अपना वोट डाला. इस पोस्ट ने भी काफी ध्यान खींचा था. फैंस ने इसे उनके करीबी दोस्त और को-स्टार विजय के प्रति समर्थन के रूप में देखा.

पहले भी साथ दिखे थे विजय और त्रिशा
मार्च में चेन्नई में एक शादी के रिसेप्शन में विजय और त्रिशा एक साथ नजर आए थे. इस दौरान दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे. यह कार्यक्रम उस समय हुआ था जब विजय और उनकी पत्नी संगीता सोर्नलिंगम के तलाक की खबरें सामने आई थीं. दोनों ने दिसंबर 2025 में तलाक के लिए अर्जी दी थी.

 

ये भी पढ़ें- Election Results 2026 LIVE: केरल में लेफ्ट का किला ढहा, बंगाल में TMC का फूल मुरझाया, शाम को BJP मुख्यालय जाएंगे PM मोदी

Published at : 04 May 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Election TN Election Results Tamil Nadu Election 2026 Tamil Nadu Results
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