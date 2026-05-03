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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमागोल्डन साड़ी में काजल अग्रवाल ने बिखेरा जलवा, ग्रेस और ग्लैमर का दिखा परफेक्ट कॉम्बिनेशन

गोल्डन साड़ी में काजल अग्रवाल ने बिखेरा जलवा, ग्रेस और ग्लैमर का दिखा परफेक्ट कॉम्बिनेशन

Kajal Aggarwal Look: काजल अग्रवाल ने अपने लेटेस्ट गोल्डन साड़ी लुक से सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. साथ ही इस ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल कॉम्बिनेशन से उन्होंने फैंस को नया फैशन इंस्पिरेशन दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 May 2026 07:02 AM (IST)
Kajal Aggarwal Look: काजल अग्रवाल ने अपने लेटेस्ट गोल्डन साड़ी लुक से सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. साथ ही इस ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल कॉम्बिनेशन से उन्होंने फैंस को नया फैशन इंस्पिरेशन दिया है.

एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने एक बार फिर अपने स्टाइल और ग्रेस से फैंस का दिल जीत लिया है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की है, जिनमें उनका एलिगेंट और ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला रहा है. ट्रेडिशनल साड़ी को मॉडर्न टच के साथ कैरी करते हुए काजल ने फैंस को एक नया फैशन इंस्पिरेशन दिया है. उनका ये लुक ना सिर्फ क्लासी है, बल्कि शादी या फेस्टिव मौके के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है.

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काजल ने गोल्डन शिमरी साड़ी पहनी है, जिसमें हल्की चमक उनके पूरे लुक को रॉयल टच दे रही हैं.
काजल ने गोल्डन शिमरी साड़ी पहनी है, जिसमें हल्की चमक उनके पूरे लुक को रॉयल टच दे रही हैं.
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उन्होंने हाई-नेक, फुल स्लीव्स वाला एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज कैरी किया है, जो बहुत ही डिटेल्ड और स्टाइलिश लग रहा है.
उन्होंने हाई-नेक, फुल स्लीव्स वाला एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज कैरी किया है, जो बहुत ही डिटेल्ड और स्टाइलिश लग रहा है.
Published at : 03 May 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
South Actress Kajal Aggarwal

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