पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावी रूझान आ चुके हैं जिनमें 5 में से तीन राज्यों में साफतौर पर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है. बात करें अगर पश्चिम बंगाल की तो यहां 15 साल से काबिज ममता बनर्जी की कुर्सी अब जाना तय है. साढ़े तीन बजे तक के रुझानों में टीएमसी को 91 और बीजेपी को 196 सीटों पर बढ़त है. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर झालमुड़ी और मछली को लेकर सियासत गर्म हो गई है. बीजेपी की सरकार को आता देख यूजर्स अब पूछ रहे हैं कि बंगाल में जीत का जश्म झालमुड़ी खाकर मनेगा या फिर मछली भात?

मछली और झालमुड़ी के बीच फंसा जीत का जश्न?

दरअसल, सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं. चुनावी सभाओं के दौरान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी का आनंद लेते दिखाई दिए थे तो वहीं पार्टी के कई नेताओं ने मछली खाकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी. ऐसे में अब जीत का जश्न बंगाल की इन दो पहचानों के बीच आकर फंस गया है. जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि जीत तो झालमुड़ी के बगैर अधूरी है तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी को अब मछली भात की दावत देकर ये जश्न मनाना चाहिए. हालांकि कुछ यूजर्स ने मीठे में रसगुल्ला रखने की मांग भी की है.

झालमुड़ी और मछली फेक्टर ने बदली बंगाल की हवा?

अब ये देखने वाली बात होगी कि बंगाल में बीजेपी जीत का जश्न किस तरह से मनाती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो में बीजेपी कार्यालय में जलेबी छनती जरूर दिखाई दे रही है लेकिन सोशल मीडिया पर झालमुड़ी और मछली भात को भी लोग तवज्जो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस चुनाव में इन दो खानों का काफी ज्यादा योगदान रहा है. आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी राज कर रही हैं लेकिन 2026 के चुनावी रूझानों को देखते हुए उनकी विदाई लगभग तय लग रही है.

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यूजर्स बोले, झालमुड़ी और मछली के साथ रसगुल्ला भी हो

सोशल मीडिया पर झालमुड़ी को लेकर कई मीम बन रहे हैं तो वहीं कई यूजर्स मछली फेक्टर को भी बीच में लेकर आ रहे हैं. लेकिन पश्चिम बंगाल की सबसे फेमस मिठाई रसगुल्ले को भी लोग नहीं भूले हैं. यूजर्स का कहना है कि झालमुड़ी और मछली खाकर जब तीखा लगने लगे तो मीठे में रसगुल्ला जरूर ले लेना. आपको बता दें कि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव हुए थे और 4 मई को वोटों की गिनती जारी है. बंगाल के अलावा बीजेपी असम और पुड्डुचेरी में भी सरकार बनाने जा रही है.

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