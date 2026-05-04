तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी TVK के जीत के बाद खुशी का माहौल है. अभिनेता से नेता बने विजय के लिए ये किसी ऐतिहासिक पल जैसा है, जिसमें उनकी खुशी शब्दों से बयां नहीं की जा सकती. इसी खुशी के मौके पर बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने उन्हें इस जीत की बधाई दी और ट्वीट शेयर किया है.

सेलेब्स ने दी बधाई

टाइगर श्रॉफ ने एक्स पर एक ट्वीट कर लिखा, 'विजय को ढेर सारी बधाई. लोगों का आप पर जो भरोसा है, उसे देखना सच में कमाल का है. आपके इस नए सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ताकत!'

Congratulations to @actorvijay 🙌🏼

The faith people have in you is amazing to see. More power to you for this next chapter!💪🏻 — Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) May 4, 2026

साउथ एक्टर नानी ने भी ट्वीट किया, 'विजय सर को दिल से बधाई. पहले लोगों ने शक किया, फिर उसी शख्स को सिर पर बैठा लिया. हमारे घर में भी ऐसा हुआ था और अब पड़ोसी राज्य में भी वही देखने को मिल रहा है. अंडरडॉग का जीतना हमेशा किसी फिल्म जैसा लगता है. उम्मीद है कि तमिलनाडु की जनता, जिसने अपना फैसला साफ कर दिया है, उनके लिए आगे अच्छे दिन आएंगे.'

Congratulations @actorvijay sir.



First doubted and then crowned.

Happened at our home and now it’s happening in our neighbouring home.



Underdog winning is always absolute cinema ( or should I say absolute politics ?) :)

Hope great things follow for the people of Tamil Nadu… — Nani (@NameisNani) May 4, 2026

राम पोथिनेनी ने भी बधाई देते हुए लिखा, 'कभी-कभी आपको बस मजबूत खड़े रहना होता है और जिंदगी हर दिशा से जो भी मुश्किलें दे, उन्हें सहते हुए आगे बढ़ना होता है. विजय गरु और तमिलनाडु की जनता को हार्दिक बधाई. नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं!'

Sometimes all you need to do is Stand Strong and take every punch life throws at you from every direction.



Congratulations to @actorvijay garu and the people of Tamil Nadu. To new beginnings!



Love #RAPO — RAm POthineni (@ramsayz) May 4, 2026

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एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने भी विजय को शुभकामनाएं दी और पोस्ट कर लिखा, 'मैं एक बार कहूं, तो वो सौ बार कहने जैसा होता है' और आज जनता ने उसी बात को पूरे विश्वास के साथ दोहरा दिया है. विजय को इस शानदार और जबरदस्त जीत के लिए दिल से बधाई! ये पल आपकी सोच, आपकी मेहनत और लोगों के आपके लिए अटूट प्यार का सबूत है. तमिलनाडु की जनता ने अपना फैसला साफ, जोरदार और गर्व के साथ सुना दिया है. ये सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के साथ आपके गहरे जुड़ाव का जश्न है.'

“Naan oru thadava sonna, nooru thadava sonna maari”

and today, the people have echoed it back with absolute conviction.



Heartiest congratulations to @actorvijay on this spectacular and resounding victory! This moment is a true testament to your vision, your perseverance, and… pic.twitter.com/labiTRQWHJ — Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) May 4, 2026

सिद्धि ईडानी ने में भी लिखा, 'थलापति विजय सर को इस ऐतिहासिक जीत के लिए दिल से बधाई! आपका सफर ये साबित करता है कि अनुशासन, मेहनत और खुद पर विश्वास से सच में लाखों लोगों को प्रभावित किया जा सकता है. कामना है कि ये सफलता एक नई, मजबूत और सकारात्मक शुरुआत बने.'

Congratulations to Thalapathy @actorvijay sir ♥️💛 on this historic victory!

Your journey proves that discipline, hard work, and belief can truly move millions.

May this success mark the beginning of a powerful new chapter of positive change and inspiration for generations,… — Siddhi Idnani (@SiddhiIdnani) May 4, 2026

विजय देवरकोंडा ने भी जीत पर खुशी जताई और लिखा, 'और अब नए विजय गुरु, तमिलनाडु की जनता को दिल से बधाई, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वोट देकर अपने हक में मजबूती से खड़े होने का उदाहरण पेश किया है. तमिल राजनीति के इस नए दौर और नए चेहरे को देखने के लिए उत्साहित हूं.'

And NEW :)@actorvijay garu



My Admiration and congratulations to the people of Tamil Nadu for turning up so strongly to vote and take a stand for themselves.



Wishing all the people of TN and the new CM all prosperity and collective growth. Excited to see this new Phase and Face… — Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) May 4, 2026

साथ ही रश्मिका मंदाना ने भी खुशी जताई और विजय को ट्वीट कर बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'विजय सर को ढेर सारी बधाइयां!! आपके लिए जितनी खुश हूं, उतनी ही इस नए दौर में आपको देखने के लिए भी एक्साइटेड हूं! आपको दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं सर! '

Congratulationssssss @actorvijay sirrrr!!

💃🏻💃🏻

Extremely happy for you and excited to see you in this new era!❤️

All the very bestest to you sir! ❤️😁 — Rashmika Mandanna (@iamRashmika) May 4, 2026

इसके अलावा जीवा ने विजय की जीत पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने टैरेस पर सिटी बजाते हुए नजर आ रहे है. साथ ही उन्होंने लिखा, 'Blastu.. Blastu..'

विजय की मां ने जताई खुशी

वहीं विजय की मां शोबा चंद्रशेखर ने भी इस मौके पर खुशी जताई है. राजनीतिक में विजय की एंट्री और उनकी जीत से क्षेत्र में हलचल शुरू हो गई है. जहां लंबे समय तक चल रही पार्टियों का दबदबा था, आज वहीं विजय की TVK ने ज्यादा सीटों से जीत हासिल की. अब तमिलनाडु में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है और लोगों को विजय से बहुत उम्मीदें है.

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