बॉक्स ऑफिस की तरह EVM के भी किंग बने थलापति विजय, दोहरा पाएंगे MGR का इतिहास?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाबॉक्स ऑफिस की तरह EVM के भी किंग बने थलापति विजय, दिखा 50 साल पुराना नजारा, पहले ही तोड़ चुके MGR का ये रिकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस की तरह EVM के भी किंग बने थलापति विजय, दिखा 50 साल पुराना नजारा, पहले ही तोड़ चुके MGR का ये रिकॉर्ड

तमिलनाडु चुनाव 2026 राजनीतिक बदलाव का गवाह रहा. थलापति विजय ने इतिहास ही रच दिया. ऐसा नजारा 50 साल पहले एमजीआर के समय देखने के लिए मिला था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 04 May 2026 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

थलापति विजय ने तमिलनाडु चुनाव 2026 के नतीजे सामने आने के बाद साबित कर दिया कि वह केवल बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि ईवीएम का भी किंग बन गए हैं.  तमिलनाडु चुनाव 2026 में एक्टर की पार्टी टीवीके 107 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है. इसने सूबे की दमदार पुरानी पार्टियों डीएमके और एडीएमके तक को बड़ी टक्कर दी है. थलापति विजय को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि वह तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं. ऐसे में इस नजारे को देखकर माना जा रहा है कि उन्होंने एमजीआर के समय की याद दिला दी है. 

4 दशकों तक कायम रहा MGR का रिकॉर्ड 

थलापति विजय की इस ऐतिहासिक जीत की तुलना एमजीआर से की जा रही है. दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के सुपस्टार्स हैं. एमजी रामचंद्रन ने 1969 एक रिकॉर्ड बनाया था, जो करीब 4 दशकों तक कायम रहा था. 1969 में एक्टर की फिल्म 'अदिमाई पेन' को रिलीज किया गया था, जिसने किसी भी तमिल फिल्म के इतिहास में सबसे ज्यादा ओपनिंग की थी. इस फिल्म को एमजीआर ने ही डायरेक्ट किया था और एक्टिंग भी थी.

यह भी पढ़ें: थलापति विजय ही नहीं, साउथ के ये 5 सुपरस्टार्स भी बन चुके सीएम, एक तो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर

थलापति विजय ने तोड़ा था एमजीआर का रिकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस पर एमजीआर के इस रिकॉर्ड को तोड़ने में करीब 35 साल का वक्त लग गया था. थलापति विजय ने इसे  साल 2004 में तोड़ा था. उस साल अभिनेता की फिल्म 'घिल्ली' आई थी, जो महेश बाबू की तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ओक्कडू' (2003) का तमिल रीमेक थी. ये 200 दिनों से ज्यादा समय तक सिनेमाघरों में चली थी और रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका इंडिया नेट कलेक्शन 500 करोड़ रुपये था. इस जादुई आंकड़े को पार करने वाली ये पहली तमिल फिल्म थी. इसी फिल्म ने एमजीआर की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा था और उस समय अभिनेता 29 साल के थे.

यह भी पढ़ें: प्यार, इजहार और तकरार, 27 साल बाद टूटने की कगार पर है थलापति विजय का पत्नी से रिश्ता, जानिए लव स्टोरी

एमजी रामचंद्रन की राह पर विजय?

एमजी रामचंद्रन ने डीएमके से अलग होकर 1972 में एआईएडीएमके की स्थापना की थी और वह मुख्यमंत्री बने थे. जब उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी तो अन्य राजनीतिक दलों ने माना था कि उनकी पार्टी टिक नहीं पाएगी लेकिन अपने अभिनेता होने की लोकप्रियता की पावर राजनीति में दिखाई थी और बंपर जीत हासिल की थी और तीन कार्यकाल तक सत्ता पर काबिज रहे थे. वहीं, थलापति विजय भी अब उसी राह पर हैं. वह इतिहास को दोहराते दिख रहे हैं. उनकी पार्टी टीवीके को बने हुए महज दो साल का ही वक्त हुआ है. उनकी पार्टी के पास ना तो कोई गठबंधन था और ना ही कोई वोट बैंक. फिर भी उन्होंने राजनीति में शानदार शुरुआत की है.

और पढ़ें
Published at : 04 May 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay Tamil Nadu Election 2026 MG Ramchandran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस की तरह EVM के भी किंग बने थलापति विजय, दिखा 50 साल पुराना नजारा, पहले ही तोड़ चुके MGR का ये रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस की तरह EVM के भी किंग बने थलापति विजय, दोहरा पाएंगे MGR का इतिहास?
साउथ सिनेमा
रामचरण की 'पेड्डी' में दिखेगा श्रुति हासन का जलवा, फिल्म के स्पेशल सॉन्ग में हुई धमाकेदार एंट्री
रामचरण की 'पेड्डी' में दिखेगा श्रुति हासन का जलवा, फिल्म के स्पेशल सॉन्ग में हुई धमाकेदार एंट्री
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ही नहीं, साउथ के ये 5 सुपरस्टार्स भी बन चुके सीएम, एक तो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर
थलापति विजय ही नहीं, साउथ के ये 5 सुपरस्टार्स भी बन चुके सीएम, एक तो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की जीत पर इंडस्ट्री में खुशी का माहौल, टाइगर श्रॉफ से काजल अग्रवाल तक कई सेलेब्स ने दी बधाई
थलपति विजय की जीत पर इंडस्ट्री में खुशी का माहौल, टाइगर श्रॉफ से काजल अग्रवाल तक कई सेलेब्स ने दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: बीजेपी की आंधी में ममता गायब! | TMC BJP | Suvendu | Mamata Banerjee
West Bengal Result: PM Modi का BJP दफ्तर से भव्य विजय संबोधन!, 'आज का दिन ऐतिहासिक है' | TMC Vs BJP
West Bengal Election: Mamta Banerjee क्यों हारी ? TMC समर्थक ने बताई हार की सबसे बड़ी वजह!
West Bengal Result: TMC नेता का TV पर ड्रामा, बीच डिबेट भागे Sanjay Sarkaar? | TMC Vs BJP | Suvendu
West Bengal Result: 13वें राउंड के बाद ममता बनर्जी कितने वोटों से आगे! | BJP Vs TMC | Bhowanipore
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
ट्रेंडिंग
बंगाल में बदलती हवा! ‘झालमुड़ी vs मछली भात’ पर सियासी जश्न का संग्राम, सोशल मीडिया पर छिड़ी मजेदार बहस
बंगाल में बदलती हवा! ‘झालमुड़ी vs मछली भात’ पर सियासी जश्न का संग्राम, सोशल मीडिया पर छिड़ी मजेदार बहस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बॉलीवुड
Monday Box Office: सोमवार को 'राजा शिवाजी' निकली आगे, 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' का ऐसा हाल
सोमवार को 'राजा शिवाजी' निकली आगे, 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' का ऐसा हाल
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
आईपीएल 2026
निकोलस पूरन ने 16 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास, वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ा
निकोलस पूरन ने 16 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास, वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ा
महाराष्ट्र
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget