नयनतारा और पति विग्नेश शिवन ने चेन्नई में खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट, कीमत जान लगेगा झटका

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा और उनके पति विग्नेश शिवन ने चेन्नई के पॉश इलाके पोएस गार्डन में एक लग्जरी डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदा है. रिपोर्ट के मुताबिक ये अपार्टमेंट चेन्नई के टेयनामपेट इलाके में बने 'लेगेसी' नाम के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में है. ये डुप्लेक्स बिल्डिंग की चौथी और पांचवीं मंजिल पर बना हुआ है.

कितनी है कीमत?

इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 31.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस डील के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, डुप्लेक्स अपार्टमेंट का सुपर बिल्ट-अप एरिया 14,369 स्क्वायर फुट है. इसके साथ ही 5,308 स्क्वायर फुट गार्डन एरिया भी शामिल है. टोटल डील की कीमत के हिसाब से प्रति वर्ग फुट की कीमत करीब 21,946 रुपये बैठती है. बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी की डील 15 दिसंबर 2025 को रजिस्टर्ड हुई थी.

विग्नेश शिवन का प्रॉपर्टी में 10 प्रतिशत हिस्सा

यह प्रॉपर्टी नयनतारा और विग्नेश शिवन दोनों के नाम पर है. नयनतारा के पास 90 फीसदी हिस्सा है, जबकि विग्नेश शिवन के पास 10 फीसदी हिस्सा है. डॉक्यूमेंट में विग्नेश का ऑफिशियल नाम विग्नेश्वर शिवकोलुंडु लिखा है. इस लग्जरी रेजिडेंस के साथ बिल्डिंग के स्टिल्ट एरिया में आठ कवर पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं.

नयनतारा के पास है करोड़ो की प्रॉपर्टी

बता दें, नयनतारा के पास करोड़ो की प्रॉपर्टी है. उनके पास हैदराबाद से लेकर चेन्नई और केरल में उनकी कई प्रॉपर्टीज हैं. हैदराबाद के अपस्केल बंजारा हिल्स में उनके दो घर हैं. 'जीक्यू' के मुताबिक, हर घर की कीमत 15 करोड़ रुपये है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नयनतारा ने रियल एस्टेट में 100 करोड़ के आसपास इंवेस्ट किए हैं.

नयतारा की अपकमिंग फिल्म

बात करें वर्कफ्रंट की, तो नयनतारा जल्द ही फिल्म ‘टॉक्सिक’ में नजर आएंगी. पहले ये फिल्म 19 मार्च को 'धुरंधर 2' के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होनी थी, लेकिन अब ये 4 जून को रिलीज होगी. फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. इसमे यश, कियारा अडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंथ भी नजर आएंगी.