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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026निकोलस पूरन ने 16 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास, वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ा

निकोलस पूरन ने 16 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास, वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ा

Nicholas Pooran Fastest Fifty IPL: निकोलस पूरन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 16 गेंद में पचासा जड़ते हुए एक खास कीर्तिमान स्थापित कर दिया. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 May 2026 09:50 PM (IST)
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निकोलस पूरन का बल्ला IPL 2026 में अब तक खामोश था, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने 16 गेंद में अर्धशतक लगाकर ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया. मुंबई के खिलाफ पूरन ने 21 गेंद में 63 रनों की तूफानी पारी खेली, इसी दौरान उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में LSG के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया. उन्होंने IPL के इतिहास में 20 से कम गेंद में सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में जगह बना ली है.

IPL में 20 से कम गेंद में सबसे ज्यादा फिफ्टी

यह इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में ऐसा पांचवां मौका रहा जब निकोलस पूरन ने 20 से कम गेंदों में पचास रन पूरे कर लिए हों. पूरन 5 बार ऐसा कर चुके हैं और इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ दिया, जो चार बार IPL में 20 से कम गेंदों में फिफ्टी पूरी कर चुके हैं. इस सूची के टॉप पर अभिषेक शर्मा मौजूद हैं, जिन्होंने 6 बार 20 से कम गेंदों में अर्धशतक लगाया है.

  • 6 बार - अभिषेक शर्मा
  • 5 बार - निकोलस पूरन
  • 4 बार - वैभव सूर्यवंशी

इस तथ्य को जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे कि IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 5 सबसे तेज फिफ्टी निकोलस पूरन के ही नाम हैं. उन्होंने अब तक लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 15, 16, 18, 19 और 20 गेंद में भी अर्धशतक लगाया है. हालांकि लखनऊ के लिए काइल मायर्स भी 20 गेंद में फिफ्टी लगा चुके हैं.

यह भी पढ़ें: 6,6,6,6,6,6,6... निकोलस पूरन ने ठोका IPL में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक, MI के खिलाफ रचा इतिहास

IPL 2026 में रनों का शतक पूरा

निकोलस पूरन को IPL 2026 में अपना रनों का शतक पूरा करने में 9 पारियां लगी हैं. इससे पहले 8 पारियों में वो केवल 82 रन बना पाए थे और इससे पहले पूरे सीजन में उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला था. अब एक ही पारी में 63 रन बनाकर उन्होंने सीजन में अपना रनों का शतक पूरा किया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 May 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
Nicholas Pooran MI Vs LSG IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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