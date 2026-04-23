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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाTamil Nadu Elections 2026: रजनीकांत से कमल हासन तक, तमिलनाडु चुनाव में वोट डालने पहुंचे साउथ सुपरस्टार्स, देखें तस्वीरें

Tamil Nadu Elections 2026: रजनीकांत से कमल हासन तक, तमिलनाडु चुनाव में वोट डालने पहुंचे साउथ सुपरस्टार्स, देखें तस्वीरें

Tamil Nadu Elections 2026 Celebs Cast Vote: तमिलनाडु में 17वें विधानसभा चुनाव के तहत 234 सीटों पर वोटिंग जारी है. पोलिंग बूथ पर आम जनता से साउथ सेलेब्स तक वोट डालने के लिए पहुंचे हैं. देखिए फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Apr 2026 06:08 PM (IST)
Tamil Nadu Elections 2026 Celebs Cast Vote: तमिलनाडु में 17वें विधानसभा चुनाव के तहत 234 सीटों पर वोटिंग जारी है. पोलिंग बूथ पर आम जनता से साउथ सेलेब्स तक वोट डालने के लिए पहुंचे हैं. देखिए फोटोज.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 काफी चर्चा में हैं. 17वें विधानसभा चुनाव के तहत राज्य की 234 सीटों पर मतदान 23 अप्रैल को किए जा रहे हैं, जिसमें आम लोगों से लेकर साउथ सेलेब्स तक पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं. सेलेब्स भी इस चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. पोलिंग बूथ से कुछ स्टार्स की फोटोज भी सामने आई है. इसमें रजनीकांत से कमल हासन और धनुष जैसे स्टार्स के नाम शामिल हैं.

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तमिल नाडु विधानसभा चुनाव 2026 में वोट डालने के लिए रजनीकांत चेन्नई में पोएस गार्डन स्थित अपने घर से बाहर निकले. उन्होंने चेन्नई में पोलिंग बूथ स्टेला मैरिस स्कूल पर पहुंचकर मतदान किया. उनकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें उन्हें मतदान के बाद स्याही लगी हुई फिंगर फ्लॉन्ट करते हुए देखा गया. इस दौरान अभिनेता को जीन्स और टी-शर्ट में कैजुअल ड्रेस में देखा गया.
तमिल नाडु विधानसभा चुनाव 2026 में वोट डालने के लिए रजनीकांत चेन्नई में पोएस गार्डन स्थित अपने घर से बाहर निकले. उन्होंने चेन्नई में पोलिंग बूथ स्टेला मैरिस स्कूल पर पहुंचकर मतदान किया. उनकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें उन्हें मतदान के बाद स्याही लगी हुई फिंगर फ्लॉन्ट करते हुए देखा गया. इस दौरान अभिनेता को जीन्स और टी-शर्ट में कैजुअल ड्रेस में देखा गया.
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इसके साथ ही धनुष को भी चेन्नई में ही देखा गया. उन्होंने चिलचिलाती गर्मी में घर से निकलकर चेन्नई में मतदान किया. एक्टर को इस दौरान ब्लैक कलर की ड्रैस में देखा गया. इस दौरान उन्हें बिखरे बालों में कैजुअल लुक में देखा गया.
इसके साथ ही धनुष को भी चेन्नई में ही देखा गया. उन्होंने चिलचिलाती गर्मी में घर से निकलकर चेन्नई में मतदान किया. एक्टर को इस दौरान ब्लैक कलर की ड्रैस में देखा गया. इस दौरान उन्हें बिखरे बालों में कैजुअल लुक में देखा गया.
Published at : 23 Apr 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth Thalapathy Vijay Tamil Nadu Elections 2026

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