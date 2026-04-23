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Tamil Nadu Elections 2026: रजनीकांत से कमल हासन तक, तमिलनाडु चुनाव में वोट डालने पहुंचे साउथ सुपरस्टार्स, देखें तस्वीरें
Tamil Nadu Elections 2026 Celebs Cast Vote: तमिलनाडु में 17वें विधानसभा चुनाव के तहत 234 सीटों पर वोटिंग जारी है. पोलिंग बूथ पर आम जनता से साउथ सेलेब्स तक वोट डालने के लिए पहुंचे हैं. देखिए फोटोज.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 काफी चर्चा में हैं. 17वें विधानसभा चुनाव के तहत राज्य की 234 सीटों पर मतदान 23 अप्रैल को किए जा रहे हैं, जिसमें आम लोगों से लेकर साउथ सेलेब्स तक पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं. सेलेब्स भी इस चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. पोलिंग बूथ से कुछ स्टार्स की फोटोज भी सामने आई है. इसमें रजनीकांत से कमल हासन और धनुष जैसे स्टार्स के नाम शामिल हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 05:31 PM (IST)
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