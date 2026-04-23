तमिल नाडु विधानसभा चुनाव 2026 में वोट डालने के लिए रजनीकांत चेन्नई में पोएस गार्डन स्थित अपने घर से बाहर निकले. उन्होंने चेन्नई में पोलिंग बूथ स्टेला मैरिस स्कूल पर पहुंचकर मतदान किया. उनकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें उन्हें मतदान के बाद स्याही लगी हुई फिंगर फ्लॉन्ट करते हुए देखा गया. इस दौरान अभिनेता को जीन्स और टी-शर्ट में कैजुअल ड्रेस में देखा गया.