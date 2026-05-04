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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!

पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!

Punjab Politics: पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने मिशन पंजाब शुरू कर दिया है. दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले पंजाब को लेकर नारे लगे.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 04 May 2026 07:01 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में प्रचंड जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य अब पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले मंच पर नारा लगा कि 'बंगाल जीता है पंजाब की बारी.' इस दौरान मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे. 

गौरतलब है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का चुनावी प्रदर्शन पिछले एक दशक में उतार-चढ़ाव से गुजरा है. साल 2012 के विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में लड़ते हुए बीजेपी ने करीब 7.18 प्रतिशत वोट हासिल किए और 12 सीटें जीती थीं. साल 2017 में यह आंकड़ा घटकर लगभग 5.39 प्रतिशत वोट और 3 सीटों तक सीमित रह गया.

2022 में अकेले लड़ी थी बीजेपी

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार बड़े पैमाने पर अकेले चुनाव लड़ा. इस चुनाव में पार्टी को लगभग 6.60 प्रतिशत वोट मिले और वह 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी. सीटों के लिहाज से प्रदर्शन सीमित रहा, लेकिन वोट शेयर में मामूली बढ़त दर्ज की गई.

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लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी का प्रदर्शन अलग-अलग चरणों से गुजरा है. साल 2014 में अकाली दल के साथ गठबंधन में पार्टी ने सीमित सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 2 सीटें जीतीं. साल 2019 में भी गठबंधन बरकरार रहा और बीजेपी ने फिर 2 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि उसका वोट शेयर लगभग 9.6 प्रतिशत के आसपास रहा.

2024 में क्या हुआ था?

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पंजाब में अकेले चुनाव मैदान में उतरते हुए अपने वोट शेयर में बड़ा उछाल दर्ज किया. पार्टी का वोट शेयर बढ़कर लगभग 18.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया, हालांकि उसे कोई सीट हासिल नहीं हो सकी. यह चुनाव परिणाम बताता है कि वोट प्रतिशत में वृद्धि के बावजूद सीटों में तब्दील करने की चुनौती अभी बरकरार है.

चुनावी रुझानों के मुताबिक बीजेपी का प्रभाव मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित रहा है. अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पठानकोट जैसे शहरों और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को अपेक्षाकृत बेहतर समर्थन मिला, जबकि ग्रामीण और मालवा क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा.

पिछले तीन लोकसभा चुनावों और तीन विधानसभा चुनावों के आंकड़े संकेत देते हैं कि पंजाब में बीजेपी का राजनीतिक आधार धीरे-धीरे विस्तार की दिशा में है, लेकिन उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

क्या है बीजेपी की प्लानिंग?

दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने भी संकेत दिए कि अब बीजेपी का अगल मिशन पंजाब है. दिल्ली में पत्रकारों से सिरसा ने कहा कि बंगाल की जीत के बाद अब आगे पंजाब में जाएंगे. पंजाब और बंगाल की जनता एक जैसा सोचती है. इस बयान के जरिए सिरसा ने यह संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी अब पंजाब के सियासी किले में भी सेंध लगाएगी.

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इन सबके बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पांच राज्यों में आए नतीजे के बाद कहा कि बंगाल में बीजेपी ने जो कुछ किया हो लेकिन पंजाब में ऐसा करने की बीजेपी ना सोचे. मान ने कहा कि बीजेपी दिन में सपना देख रही है.

दरअसल, बीते दिनों पंजाब से आम आदमी के 6 राज्यसभा सांसदों ने पाला बदल कर बीजेपी का दामन थाम लिया था. खुद बीजेपी चीफ भी सभी 117 सीटों पर बिना किसी अलायंस के चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव से पहले बीजेपी क्या रणनीति बनाती है और आम आदमी पार्टी, उसका जवाब किस अंदाज में देगी.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 04 May 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
BJP AAP Punjab News Punjab Politics NARENDRA MODI
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