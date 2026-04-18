शाहरुख खान ने किया सलमान खान को रिप्लेस, इस फिल्म में आलिया संग बनाएंगे जोड़ी

इंशाल्लाह एक ऐसी फिल्म है, जिसको लेकर कहा जाता है कि ये संजय लीला भंसाली का ड्रीम प्रोजेक्ट है.पहले इस फिल्म में आलिया भट्ट और सलमान खान की जोड़ी बनने वाली थी. लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि संजय लीला भंसाली और सलमान खान के बीच क्रिएटिव मतभेद के चलते ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था.

News18 की रिपोर्ट के अनुसार अब इस फिल्म पर दोबारा काम शुरू किया जा सकता है. साथ ही अब इंशाल्लाह में सलमान खान की जगह शाहरुख खान नजर आने वाले हैं.डेकन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के अनुसार, संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को आलिया भट्ट के अपोजिट कास्ट करने का मन बनाया है.

मेकर्स ने नहीं शेयर किया कोई अपडेट

पहले भी कहा गया था कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ही संजय लीला भंसाली की पहली पसंद थे. हालांकि, अभी तक इस खबर को लेकर ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है.शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक कोई अपडेट शेयर नहीं किया है.

पहले खबर आई थी कि सलमान खान ने क्रिएटिव मतभेदों के चलते ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया था. प्रोडक्शन डिजाइनर और सेलिब्रिटी इंटीरियर डिजाइनर रुपीन सूचक ने News18 को दिए इंटरव्यू में बताया था,'किस्मत से या बदकिस्मती से, ये फिल्म फ्लोर पर नहीं जा सकी क्योंकि एक बड़ा विवाद हुआ और सलमान सेट्स से चले गए.'

सलमान खान और संजय लीला भंसाली इस फिल्म को साथ में नहीं करना चाहते थे. प्रोडक्शन डिजाइनर रुपीन सूचक ने News18 को दिए इंटरव्यू में बताया,'मैंने भंसाली के साथ इस फिल्म के सेट की एक साल तक प्री-प्लानिंग की थी. हम करीब तीन महीने तक यूएसए में लोकेशन तलाश रहे थे.'

इसी बीच खबरें आ रही थीं कि ऋतिक रोशन ने इस प्रोजेक्ट को ज्वॉइन किया है.रिपोर्ट के अनुसार, इंशाल्लाह एक मैच्योर लव स्टोरी होगी, जिसमें एक 20 साल की लड़की को 40 साल के शख्स के प्यार में पड़ते हुए दिखाया जाएगा.

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