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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारश्मिका मंदाना की इंजरी के चलते टली 'राका',  45 दिन आगे बढ़ी फिल्म की शूटिंग

रश्मिका मंदाना की इंजरी के चलते टली 'राका',  45 दिन आगे बढ़ी फिल्म की शूटिंग

साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की हिप सर्जरी हुई है. इसके चलते अल्लू अर्जुन और उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'राका' की शूटिंग को करीब 45 दिनों के लिए टाल दिया गया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Aug 2026 05:45 PM (IST)
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साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के पास इन दिनों कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. लेकिन वो फिलहाल हिप इंजरी से जूझ रही हैं. दरअसल फिल्म 'माइसा'की शूटिंग के दौरान उनके राइट हिप का टेंडन अलग हो गया था, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई. जिसका असर उनकी फिल्मों की शूटिंग पर भी पड़ रहा है. रश्मिका अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'राका' में  भी नजर आने वाली हैं. अब खबर है कि उनकी रिकवरी के चलते फिल्म की शूटिंग को करीब 45 दिनों के लिए टाल दिया गया है.

45 दिन आगे बढ़ी फिल्म की शूटिंग
वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका मंदाना की चोट के चलते 'राका' की शूटिंग करीब 45 दिनों के लिए आगे बढ़ गई है. फिल्म में उनके कई अहम और फिजिकली डिमांडिंग सीन्स हैं, इसलिए डायरेक्टर एटली ने उनके पूरी तरह फिट होने तक इंतजार करने का फैसला किया है.

बताया जा रहा है कि इस दौरान फिल्म की पूरी टीम रश्मिका का साथ दे रही है और उनकी सेहत को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है. डायरेक्टर एटली ने भी टीम को निर्देश दिया है कि रश्मिका को जल्दबाजी में सेट पर वापस न बुलाया जाए.

रश्मिका की रिकवरी के चलते फिल्म के अगले शूटिंग शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है. वो सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ्ते में 'राका' के सेट पर वापसी कर सकती हैं.

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'राका' के बारे में
'राका' एक साइंस-फिक्शन फिल्म है, जिसमें अल्लू अर्जुन लीड रोल नजर आएंगे. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक शेयर किया जा चुका है. इसमें वो आंखों में काजल, सफेद दाढ़ी में नजर आए. उन्होंने पंजे जैसे हाथ से  अपने आधे चेहरे को ढका हुआ था और सामने की ओर देखते नजर आए.

रश्मिका मंदाना की इंजरी के चलते टली 'राका',  45 दिन आगे बढ़ी फिल्म की शूटिंग

बता दें, फिल्म में दीपिका पादुकोण, जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी अहम भूमिकाओं में हैं.

रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्में
रश्मिका मंदाना इन दिनों फिल्म 'मायसा' पर भी काम कर रही हैं. इसका निर्देशन डेब्यूटेंट रविंद्र पुल्ले कर रहे हैं. इसके अलावा रश्मिका के पास 'राणाबाली' भी है. ये एक पीरियड एक्शन फिल्म है, जिसमें उनके पति विजय देवरकोंडा और अर्नोल्ड वोस्लू भी नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन राहुल सांस्कृत्यायन कर रहे हैं और इसके इसी साल रिलीज होने की उम्मीद है.

एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म कॉकटेल 2 में देखा गया था, 19 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.

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Published at : 15 Aug 2026 05:45 PM (IST)
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