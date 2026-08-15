टीवी के दिनों में यश ने ठुकरा दी थीं 7 फिल्में, इसी जिद ने बना दिया KGF स्टार

साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म जल्द ही सिनेमघरों में रिलीज होने वाली है. दर्शक उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने टीवी में काम किया और उसी दौरान उनके करियर में एक ऐसा दौर भी आया, जब उन्होंने एक साथ 7 फिल्मों को ठुकरा दिया था.

टीवी के दिनों में यश ने ठुकरा दी थीं 7 फिल्में

हाल ही में आप की अदालत में उनसे पूछा गया कि जब आप टीवी में काम करते थे तब आपको सात फिल्में ऑफर हुईं थी, लेकिन आपने सातों से कहा कि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए. इस पर यश ने जवाब देते हुए कहा, 'इसमें गुनाह क्या है. मुझे सात फिल्में जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता.'

बता दें, यश नए कलाकार थे, लेकिन वो बिना पूरी स्क्रिप्ट पढ़े किसी फिल्म को साइन नहीं करते थे. वो मेकर्स से पूरी कहानी सुनने और स्क्रिप्ट पढ़ने की मांग करते थे. उनकी इस आदत को उस वक्त कुछ लोग उनका घमंड समझते थे. उनकी इसी शर्त की वजह से उन्हें करीब 7 फिल्मों से हाथ धोना पड़ा.

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टीवी शोज से शुरू किया करियर

यश ने साल 2004 में 'नंदा गोकुला' जैसे टीवी शोज से एक्टिंग करियर की शुरुआत की. फिर साल 2007 में 'जम्बाडा हुडुगी' फिल्म में एक छोटा सा रोल किया. साल 2008 की फिल्म 'मोगिना मनासुल' के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला. 'गुगली' (2013) और 'मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी' (2014) जैसी फिल्मों ने उन्हें कन्नड़ सिनेमा का स्टार बना दिया.

वहीं, साल 2018 में आई 'केजीएफ: चैप्टर 1' ने यश को 'रॉकी भाई' के रूप में खूब पॉपुलैरिटी दिलाई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. इसके सीक्वल ने भी दुनिया भर में शानदार कमाई की. आज यश पैन-इंडिया स्टार बन गए हैं.

टॉक्सिक में आएंगे नजर

यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' है

ये फिल्म 26 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी.

फिल्म में कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा, रुक्मणी वसंत और हुमा कुरैशी भी नजर आएंगी.

रामायण में प्ले करेंगे रावण का किरदार

यश डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में भी नजर आने वाले हैं.

फिल्म में वो रावण का किरदार निभाएंगे.

फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा.

पहला पार्ट इस साल 6 नवंबर को रिलीज होगा.

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