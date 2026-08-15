स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाटीवी के दिनों में यश ने ठुकरा दी थीं 7 फिल्में, इसी जिद ने बना दिया KGF स्टार

टीवी के दिनों में यश ने ठुकरा दी थीं 7 फिल्में, इसी जिद ने बना दिया KGF स्टार

एक्टर यश आज साउथ सिनेमा के सुपरस्टार बन गए हैं. उन्होंने फिल्म 'केजीएफ' से खूब सुर्खियां बटोरी. वहीं एक समय था जब यश ने एक साथ 7 फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए थे.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Aug 2026 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म जल्द ही सिनेमघरों में रिलीज होने वाली है. दर्शक उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने टीवी में काम किया और उसी दौरान उनके करियर में एक ऐसा दौर भी आया, जब उन्होंने एक साथ 7 फिल्मों को ठुकरा दिया था.

टीवी के दिनों में यश ने ठुकरा दी थीं 7 फिल्में
हाल ही में आप की अदालत में उनसे पूछा गया कि जब आप टीवी में काम करते थे तब आपको सात फिल्में ऑफर हुईं थी, लेकिन आपने सातों से कहा कि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए. इस पर यश ने जवाब देते हुए कहा, 'इसमें गुनाह क्या है. मुझे सात फिल्में जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता.'

बता दें, यश नए कलाकार थे, लेकिन वो बिना पूरी स्क्रिप्ट पढ़े किसी फिल्म को साइन नहीं करते थे. वो मेकर्स से पूरी कहानी सुनने और स्क्रिप्ट पढ़ने की मांग करते थे. उनकी इस आदत को उस वक्त कुछ लोग उनका घमंड समझते थे. उनकी इसी शर्त की वजह से उन्हें करीब 7 फिल्मों से हाथ धोना पड़ा.

टीवी के दिनों में यश ने ठुकरा दी थीं 7 फिल्में, इसी जिद ने बना दिया KGF स्टार

ये भी पढ़ेंः ‘मुझे अप्रोच नहीं किया गया’, ललित मोदी ने 'बिग बॉस 20' में एंट्री की खबर को बताया फेक

टीवी शोज से शुरू किया करियर
यश ने साल 2004 में 'नंदा गोकुला' जैसे टीवी शोज से एक्टिंग करियर की शुरुआत की. फिर साल 2007 में 'जम्बाडा हुडुगी' फिल्म में एक छोटा सा रोल किया. साल 2008 की फिल्म 'मोगिना मनासुल' के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला. 'गुगली' (2013) और 'मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी' (2014) जैसी फिल्मों ने उन्हें कन्नड़ सिनेमा का स्टार बना दिया. 

वहीं,  साल 2018 में आई 'केजीएफ: चैप्टर 1' ने यश को 'रॉकी भाई' के रूप में खूब पॉपुलैरिटी दिलाई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. इसके सीक्वल ने भी दुनिया भर में शानदार कमाई की. आज यश पैन-इंडिया स्टार बन गए हैं. 

टॉक्सिक में आएंगे नजर

  • यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' है
  • ये फिल्म 26 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी.
  • फिल्म में कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा, रुक्मणी वसंत और हुमा कुरैशी भी नजर आएंगी.

रामायण में प्ले करेंगे रावण का किरदार

  • यश डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में भी नजर आने वाले हैं.
  • फिल्म में वो रावण का किरदार निभाएंगे.
  • फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा.
  • पहला पार्ट इस साल 6 नवंबर को रिलीज होगा.

ये भी पढ़ेंः इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ का भौकाल, पहले ही दिन बनाए 8 बड़े रिकॉर्ड्स

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Yash :Ramayana 'Toxic'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
टीवी के दिनों में यश ने ठुकरा दी थीं 7 फिल्में, इसी जिद ने बना दिया KGF स्टार
टीवी के दिनों में यश ने ठुकरा दी थीं 7 फिल्में, इसी जिद ने बना दिया केजीएफ स्टार
साउथ सिनेमा
'जन नायकन' ने हिंदी में मचाई तबाही, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म, जानें प्रॉफिट
'जन नायकन' ने हिंदी में मचाई तबाही, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म, जानें प्रॉफिट
साउथ सिनेमा
सीएम विजय की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में बन ठन कर पहुंची थीं तृषा, यूजर्स बोले- पत्नी कहां है
सीएम विजय की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में तृषा को देख भडके यूजर्स, बोले- पत्नी कहां हैं
साउथ सिनेमा
'सूर्या' की फिल्म ने पहले दिन किया 14Cr का कलेक्शन, तोड़े 5 फिल्मों के रिकॉर्ड
'सूर्या' की फिल्म ने पहले दिन किया 14Cr का कलेक्शन, तोड़े 5 फिल्मों के रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Rajasthan Patties Case | Sansani: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ ! | Crime News
Awarapan 2 के Poster पर Plagiarism का आरोप, Emraan Hashmi की फिल्म की Homeland से तुलना
Elvish Yadav का Bollywood में बड़ा कदम, 2 फिल्मों में आएंगे नजर; Malamaal Weekly 2 की भी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का BJP पर हमला, बोले- 'प्रचार कुछ, सच्चाई कुछ और...'
अखिलेश यादव का BJP पर हमला, बोले- 'प्रचार कुछ, सच्चाई कुछ और...'
इंडिया
वंदे मातरम पर अमित शाह बोले, '80 वर्ष बाद आज पहली बार...'
वंदे मातरम पर अमित शाह बोले, '80 वर्ष बाद आज पहली बार...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने देश विरोधी ताकतों को किया सतर्क, बोले- 'आजादी का मतलब...'
CM योगी ने देश विरोधी ताकतों को किया सतर्क, बोले- 'आजादी का मतलब...'
साउथ सिनेमा
'जन नायकन' ने हिंदी में मचाई तबाही, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म, जानें प्रॉफिट
'जन नायकन' ने हिंदी में मचाई तबाही, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म, जानें प्रॉफिट
क्रिकेट
श्रीलंका से पहला टेस्ट हारा भारत तो सब खत्म? जानें WTC फाइनल का समीकरण
श्रीलंका से पहला टेस्ट हारा भारत तो सब खत्म? जानें WTC फाइनल का समीकरण
इंडिया
TVK सरकार को गिराने की किसने की कोशिश? CM विजय के दावे से सनसनी
TVK सरकार को गिराने की किसने की कोशिश? CM विजय के दावे से सनसनी
ट्रेंडिंग
Little Girl Viral Video: आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल
आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल
ऑटो
SUV से मुकाबले में सेडान की वापसी? आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत
SUV से मुकाबले में सेडान की वापसी? आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
ABP NEWS
प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया; 'जय हिंद' के नारे गूंज उठे।
प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया; 'जय हिंद' के नारे गूंज उठे।
Embed widget