पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. फिल्म ने मंडे टेस्ट भी पास कर लिया है. फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. वर्ल्डवाइड भी फिल्म धमाल मचा रही है. फिल्म 5 दिनों में ही 2025 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगू फिल्म बन गई है.

'दे कॉल हिम ओजी' का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर वर्ल्डवाइड 252 करोड़ क्रॉस कर लिया. ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने धमाका कर दिया है. सोमवार को फिल्म ने 13 करोड़ का कलेक्शन किया और अब फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 265 करोड़ हो गया है.

फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड

दे कॉल हिम ओजी अब 2025 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगू फिल्म हो गई है. फिल्म ने वेंकटेश की संक्रांतिकी वस्तुनम को पीछे छोड़ दिया है. संक्रांतिकी वस्तुनम ने 255 करोड़ का वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन किया था. इसके अलावा किसी और फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया. वहीं दे कॉल हिम ओजी जिस तरह से कमाई कर रही है. सेकंड वीकेंड तक फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी और इस साल ऐसा करने वाली पहली फिल्म बन जाएगी.

फिल्म के घरेलू कलेक्शन के बारे में बात करें तो फिल्म ने पेड प्रिव्यू से 21 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद पहले दिन 63.75 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे दिन 18.45 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन फिल्म ने 18.5 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने 18.5 करोड़ और पांचवें दिन 8.55 करोड़ का कलेक्शन किया.

दे कॉल हिम ओजी को सुजीत ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पवन कल्याण गैंगस्टर के रोल में नजर आ रहे हैं. वहीं इमरान हाशमी भी डॉन के रोल में हैं. इमरान हाशमी ने इस फिल्म के जरिए तेलुगू सिनेमा में डेब्यू किया है. फिल्म में प्रियंका मोहन, प्रकाश राज, अर्जुन दास, श्रिया रेड्डी जैसे स्टार भी नजर आ रहे हैं.